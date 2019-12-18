Два очка Малкина помогли «Питтсбургу» одержать третью победу подряд в НХЛ
- Reuters
Встреча прошла в Калгари и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
В составе «Пингвинз» отличились Джон Марино, Брайан Раст, Евгений Малкин и Крис Летанг. Хозяева ответили голом Джонни Годро.
Малкин также отметился результативной передачей. Таким образом, он набрал два очка.
Для «Питтсбурга» это победа стала третьей кряду.
Ранее шайба Андрея Свечникова из-за ворот помогла «Каролине Харрикейнз» обыграть «Виннипег Джетс» в НХЛ.