Шайба Свечникова из-за ворот помогла «Каролине» обыграть «Виннипег» в НХЛ
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- © James Guillory-USA TODAY Sports
Встреча прошла в Виннипеге и завершилась в пользу гостей — 6:3.
Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников забросил шайбу из-за ворот соперника. Помимо него в составе «Каролины» дублями отметились Себастьян Ахо и Джордан Стаал, а также один гол на свой счёт записал Лукас Валльмарк. У хозяев голы в свой актив записали Джек Рослович, Патрик Лайне и Марк Шайфли.
В следующем матче «Джетс» встретится с «Чикаго Блэкхоукс», а «Каролина» сыграет с «Колорадо Эвеланш».
IT IS OFFICIALLY THE SVECHNIKOV pic.twitter.com/ioUnAsYmsF— Carolina Hurricanes (@Canes) December 18, 2019
Ранее сообщалось, что «Торонто Мэйпл Лифс» одолел «Баффало Сэйбрз» в НХЛ.