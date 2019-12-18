Шайба Свечникова из-за ворот помогла «Каролине» обыграть «Виннипег» в НХЛ

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«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Свечникова из-за ворот помогла «Каролине» обыграть «Виннипег» в НХЛ
  • Reuters
  • © James Guillory-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Виннипеге и завершилась в пользу гостей — 6:3.

Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников забросил шайбу из-за ворот соперника. Помимо него в составе «Каролины» дублями отметились Себастьян Ахо и Джордан Стаал, а также один гол на свой счёт записал Лукас Валльмарк. У хозяев голы в свой актив записали Джек Рослович, Патрик Лайне и Марк Шайфли.

В следующем матче «Джетс» встретится с «Чикаго Блэкхоукс», а «Каролина» сыграет с «Колорадо Эвеланш».

Ранее сообщалось, что «Торонто Мэйпл Лифс» одолел «Баффало Сэйбрз» в НХЛ.

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