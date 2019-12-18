Шайба Свечникова из-за ворот помогла «Каролине» обыграть «Виннипег» в НХЛ

«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Виннипеге и завершилась в пользу гостей — 6:3.

Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников забросил шайбу из-за ворот соперника. Помимо него в составе «Каролины» дублями отметились Себастьян Ахо и Джордан Стаал, а также один гол на свой счёт записал Лукас Валльмарк. У хозяев голы в свой актив записали Джек Рослович, Патрик Лайне и Марк Шайфли.

В следующем матче «Джетс» встретится с «Чикаго Блэкхоукс», а «Каролина» сыграет с «Колорадо Эвеланш».

IT IS OFFICIALLY THE SVECHNIKOV pic.twitter.com/ioUnAsYmsF — Carolina Hurricanes (@Canes) December 18, 2019

Ранее сообщалось, что «Торонто Мэйпл Лифс» одолел «Баффало Сэйбрз» в НХЛ.