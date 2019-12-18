«Торонто» одолел «Баффало» в НХЛ, Михеев отметился голом

«Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Торонто и завершилась со счётом 5:3.

В составе хозяев дубль оформил Остон Мэттьюс, также шайбы забросили Фредерик Готье, Дмитрий Тимашов и Илья Михеев. У «Сэйбрз» отличились Расмус Далин, Джек Айкел и Кайл Окпосо.

В следующем матче «Мэйпл Лифс» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Баффало» — с «Филадельфия Флайерз».

Ранее гол Никиты Кучерова помог «Тампе» победить «Оттаву» в матче НХЛ.