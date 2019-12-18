Гол Кучерова помог «Тампе» победить «Оттаву» в матче НХЛ
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Встреча прошла в Тампе и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.
В составе «Лайтнинг» отличились Никита Кучеров, Седрик Пакетт, Брейден Пойнт и Энтони Чирелли. У гостей шайбы забросили Марк Боровецки, Логан Браун и Энтони Дюклер.
Российский нападающий «Сенаторз» Владислав Наместников отметился результативной передачей.
Ранее 29 сейвов Сергея Бобровского помогли «Флориде» разгромить «Оттаву» в матче НХЛ.