Гол Кучерова помог «Тампе» победить «Оттаву» в матче НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в овертайме обыграла «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Тампе и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В составе «Лайтнинг» отличились Никита Кучеров, Седрик Пакетт, Брейден Пойнт и Энтони Чирелли. У гостей шайбы забросили Марк Боровецки, Логан Браун и Энтони Дюклер.

Российский нападающий «Сенаторз» Владислав Наместников отметился результативной передачей.

Ранее 29 сейвов Сергея Бобровского помогли «Флориде» разгромить «Оттаву» в матче НХЛ.