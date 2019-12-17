29 сейвов Бобровского помогли «Флориде» разгромить «Оттаву» в матче НХЛ

«Флорида Пантерз» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Флориде» принесли шайбы Александра Баркова, Майка Мэтисона, Доминика Тонинато и Ноэля Аккьяри, оформившего хет-трик. Сергей Бобровский отразил 29 из 30 бросков по своим воротам. Евгений Дадонов очков не набрал.

«Оттава» ответила шайбой Артёма Анисимова. Владислав Наместников не отличился результативными действиями.

В параллельном матче «Сент-Луис Блюз» на своём льду взял верх над «Колорадо Эвеланш» со счётом 5:2. Валерий Ничушкин и Никита Задоров очков не набрали.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» уступил «Коламбусу» в матче НХЛ.