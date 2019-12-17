29 сейвов Бобровского помогли «Флориде» разгромить «Оттаву» в матче НХЛ
- Reuters
Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев льда.
Победу «Флориде» принесли шайбы Александра Баркова, Майка Мэтисона, Доминика Тонинато и Ноэля Аккьяри, оформившего хет-трик. Сергей Бобровский отразил 29 из 30 бросков по своим воротам. Евгений Дадонов очков не набрал.
«Оттава» ответила шайбой Артёма Анисимова. Владислав Наместников не отличился результативными действиями.
В параллельном матче «Сент-Луис Блюз» на своём льду взял верх над «Колорадо Эвеланш» со счётом 5:2. Валерий Ничушкин и Никита Задоров очков не набрали.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» уступил «Коламбусу» в матче НХЛ.