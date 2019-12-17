«Вашингтон» уступил «Коламбусу» в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Коламбусе, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев льда.

Победу «Блю Джекетс» принесли шайбы Эрика Робинсона и Оливера Бьоркстранда, оформившего дубль. Владислав Гавриков очков не набрал.

Александр Овечкин и Евгений Кузнецов завершили игру с показателями полезности «-2» и «-1» соответственно. У Дмитрия Орлова «0». Илья Самсонов провёл встречу на скамейке запасных.

Ранее сообщалось, что «Даллас» проиграл «Эдмонтону» в НХЛ.