Битва за Кубок Стэнли или возвращение на родину: где окажется Ковальчук после расторжения контракта с «Лос-Анджелесом»

«Лос-Анджелес» выставил Илью Ковальчука на драфт отказов с целью расторжения контракта с хоккеистом. Об этом заявили в пресс-службе клуба НХЛ. Таким образом, в ближайшее время российский форвард получит возможность подписать соглашение с любой командой лиги или вернуться в КХЛ. Почему «Кингз» разорвали отношения с олимпийским чемпионом и где он может оказаться в ближайшем будущем — в материале RT.

«Лос-Анджелес» официально отказался от услуг Ильи Ковальчука. Калифорнийский клуб не стал дожидаться окончания контракта и выставил российского форварда на драфт отказов. Об этом сообщили в пресс-службе «Кингз», даже не поблагодарив олимпийского чемпиона за проделанную работу.

«Илья Ковальчук покинул команду и был выставлен на безусловный драфт отказов с целью последующего расторжения соглашения», — говорится на официальном сайте.

Решение «Кингз» расстаться с нападающим вряд ли вызвало удивление как у болельщиков, так и у экспертов. Месяц назад Ковальчук был выведен из состава и с того момента не провёл ни одной встречи. И это несмотря на то что ему было разрешено тренироваться вместе с партнёрами, а тренер заверял, что россиянин сохраняет шансы на возвращение в коллектив. Правда, учитывая низкие результаты и слухи о возможном обмене, эти заявления вряд ли походили на искренние, что и нашло подтверждение в декабре.

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Примечательно, что расторжение контракта не помешало Ковальчуку получить практически всю зарплату за нынешний сезон. 15 декабря «Кингз» выплатили ему бонус в размере $5,3 млн, что составляет львиную долю его соглашения. За нынешний сезон он должен заработать в общей сложности $6 млн, а оставшиеся $700 тыс. предстоит выплатить новой команде Ильи в НХЛ. При условии, что такая найдётся.

Судя по всему, на данный момент в лиге нет существенного интереса к российскому форварду. В нынешнем сезоне он провёл 17 матчей за «Лос-Анджелес», в которых отметился всего лишь девятью (3 + 6) набранными очками. Однако главной проблемой Ковальчука стал низкий показатель полезности (-10). Исходя из этого, можно сделать вывод, что Илья скорее больше вредил, чем приносил пользу калифорнийцам, что быстро надоело Маклеллану.

По информации СМИ, ещё в ноябре «Кингз» предпринимал активные попытки договориться об обмене Ковальчука, но никто не выразил желания взять себе 36-летнего нападающего. Примечательно, что не помог даже известный агент Джей Пи Бэрри, считающийся одним из самых авторитетных в НХЛ. Возможно, этому мог помешать и пункт NMC (No-move clause) в контракте россиянина, благодаря которому он мог наложить вето не только на переход в любой коллектив лиги, но и на ссылку в фарм-клуб.

Стоит отметить, что при всех минусах Ковальчук ещё способен быть продуктивным в НХЛ. Он мастеровитый нападающий, обладающий отличным броском и способный в одиночку решить исход встречи. Безусловно, стать лидером ему вряд ли удастся, но он мог бы приносить пользу в качестве хоккеиста третьего звена и специалиста по игре в большинстве. Однако на другой чаше весов не только его слабая игра в обороне, но и тяжёлое финансовое бремя для нового работодателя.

LA Kings release statement regarding Ilya Kovalchuk. https://t.co/MpEFbBl8G5 — LA Kings (@LAKings) December 16, 2019

По правилам НХЛ клуб не имеет права без последствий расторгнуть контракт с хоккеистом старше 35 лет. В таком случае сумма соглашения учитывается под потолком зарплат в течение всего его срока. Таким образом, новая команда Ковальчука будет вынуждена не только выплатить ему оставшиеся деньги за нынешний сезон, но и иметь в платёжке свободные $4,25 млн на следующий.

Кроме того, Ковальчука вряд ли устроит переход в состав аутсайдера. В преддверии своего возвращения в Северную Америку он называл победу в Кубке Стэнли и попадание в Тройной золотой клуб своей главной целью, но грубо ошибся с выбором коллектива. К этому моменту «Кингз» уже отдалённо напоминал себя образца чемпионских сезонов, а в прошлом году и вовсе стал вторым с конца в регулярном чемпионате. Калифорнийцы набрали 71 очко, опередив по этому показателю лишь «Оттаву».

Для достижения своей цели Илье необходимо попасть в состав одного из соискателей главного трофея, но готов ли кто-то пойти на риск с подписанием высокооплачиваемого ветерана — большой вопрос. В связи с этим приход Ковальчука в команду НХЛ является крайне маловероятным, даже несмотря на тот факт, что сам спортсмен хочет продолжить карьеру за океаном. Так, об этом сообщил его российский агент Юрий Николаев.

«Мы на связи. Могу сказать, что у Ильи всё нормально. Сейчас его делами занимаются представители в НХЛ. Возможно ли возвращение Ильи в КХЛ? На сегодняшний день этот вопрос не рассматривается», — заявил Николаев «Чемпионату».

Тем не менее не стоит исключать, что Ковальчук может всерьёз рассмотреть возможное возвращение в Россию в случае отсутствия вариантов трудоустройства в Северной Америке. Многие клубы КХЛ будут рады принять у себя двукратного обладателя Кубка Гагарина. При этом главным претендентом на форварда уже давно считается «Авангард», который возглавляет его давний знакомый Боб Хартли. Именно с канадцем связан самый успешный период в карьере россиянина, пришедшийся на выступление в составе «Атланта Трэшерз».

Ковальчук провёл шесть сезонов под руководством Хартли, а в 2004 году взял приз лучшему снайперу лиги — «Морис Ришар Трофи», записав на свой счёт 41 гол в 81 матче регулярного чемпионата. Два года спустя он установил личный рекорд по набранным за сезон очкам в НХЛ, отметившись 98 (52 + 46) баллами.

Также в качестве возможного места продолжения карьеры фигурирует СКА. В последние годы армейский коллектив на постоянной основе претендует на победу в Кубке Гагарина, а его главный тренер Алексей Кудашов также возглавляет сборную России. Кроме того, в Санкт-Петербурге Илья провёл пять с половиной успешных сезонов, вследствие чего вопрос адаптации не стоит.

При этом бывший хоккеист «Оттава Сенаторз» Алексей Яшин считает, что экс-форвард «Лос-Анджелеса» будет выступать на высоком уровне в течение ближайших лет.

«Трудно сказать, где ему будет лучше продолжить карьеру. Думаю, что он сделает правильный выбор и ему будет лучше там, где он посчитает. Желаю ему как можно быстрее найти команду, такие моменты в спорте и жизни бывают, в этом ничего страшного нет. Уверен, Илья справится с ситуацией и преодолеет все трудности. Он по-прежнему суперзвезда и классный игрок», — цитирует Яшина ТАСС.