СМИ: Клубы НХЛ испытывают интерес к Ковальчуку

Короткая ссылка
Ряд клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) хотел бы видеть в своих рядах российского нападающего Илью Ковальчука.

«Я говорил с представителями разных клубов, получив противоречивую информацию. Некоторые считают, что ему больше не найдётся места в НХЛ. Другие думают, что он ещё может принести пользу, если подпишет минимальный контракт: его навыки смогли бы пригодиться в большинстве. Проблема в том, что ему больше 35 лет, потому расторгнуть его контракт без последствий не получится, если эксперимент не удастся. «Лос-Анджелес» пытался обменять его в течение месяца, но не нашёл покупателей. Интерес стремился к нулю», — пишет обозреватель The Athletic Пьер Ле Брун.

Ковальчук был отправлен на драфт отказов своим нынешним клубом «Лос-Анджелес Кингз». До этого игрок был выведен командой из заявки на матчи.

Ранее Яшин выразил мнение, что Ковальчук далёк от завершения карьеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить