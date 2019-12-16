Яшин считает, что Ковальчук далёк от завершения карьеры

Бывший игрок ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Алексей Яшин выразил мнение, что 36-летний форвард «Лос-Анджелес Кингз» ещё долго будет выступать на высоком уровне.

«Трудно сказать, где ему лучше продолжить карьеру. Думаю, он сделает правильный выбор. Я уверен, что Илья ещё будет долго играть в хоккей на высоком уровне и радовать поклонников своей игры. Желаю ему как можно быстрее найти новый клуб, такие моменты в спорте бывают, в этом ничего страшного нет. Бывает, что попадаешь не в ту команду. Но я уверен, что Илья сумеет справиться с ситуацией и преодолеет все трудности. Он по-прежнему суперзвезда и классный игрок», — приводит слова Яшина ТАСС.

«Лос-Анджелес» выставил Ковальчука на драфт отказов с целью расторжения контракта.

Ранее агент Ковальчука заявил, что не рассматривает вариант с возвращением хоккеиста в Россию.