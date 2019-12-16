Агент Ковальчука заявил, что не рассматривает вариант с возвращением хоккеиста в Россию

Юрий Николаев, представляющий интересы форварда «Лос-Анджелес Кингз» Ильи Ковальчука, заявил, что не обсуждал с игроком возможность его возвращения в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

«Мы на связи с Ильёй Ковальчуком. У него всё нормально. Сейчас делами Ильи занимаются его представители в НХЛ. Возможно ли возвращение Ковальчука в КХЛ? На данный момент этот вопрос не рассматривается», — цитирует Николаева «Чемпионат».

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Ковальчук набрал девять (3 + 6) очков в 17 матчах. В последний месяц россиянин был выведен из состава и не попадал в заявку на игры.

Ранее сообщалось, что Ковальчук инициирует расторжение контракта с «Лос-Анджелесом».