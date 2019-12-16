Агент Ковальчука заявил, что не рассматривает вариант с возвращением хоккеиста в Россию

Короткая ссылка
Юрий Николаев, представляющий интересы форварда «Лос-Анджелес Кингз» Ильи Ковальчука, заявил, что не обсуждал с игроком возможность его возвращения в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).
Агент Ковальчука заявил, что не рассматривает вариант с возвращением хоккеиста в Россию
  • globallookpress.com

«Мы на связи с Ильёй Ковальчуком. У него всё нормально. Сейчас делами Ильи занимаются его представители в НХЛ. Возможно ли возвращение Ковальчука в КХЛ? На данный момент этот вопрос не рассматривается», — цитирует Николаева «Чемпионат».

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Ковальчук набрал девять (3 + 6) очков в 17 матчах. В последний месяц россиянин был выведен из состава и не попадал в заявку на игры. 

Ранее сообщалось, что Ковальчук инициирует расторжение контракта с «Лос-Анджелесом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить