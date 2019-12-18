Второй лакросс-гол Свечникова и 400-я шайба Малкина: российские хоккеисты продолжают переписывать историю НХЛ

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников второй раз в сезоне забросил шайбу в стиле лакросс в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Россиянин отличился в победной выездной игре с «Виннипегом». Евгений Малкин набрал два очка во встрече с «Калгари» и также помог «Питтсбургу» добиться победы в гостях. При этом гол в пустые ворота за две минуты до финальной сирены стал для форварда 400-м в регулярных чемпионатах НХЛ и позволил ему выйти на четвёртое место в списке лучших бомбардиров-россиян в истории заокеанской лиги.

Второй «Свечников» за полтора месяца

Форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников снова удивил весь хоккейный мир, забросив шайбу в стиле лакросс в матче НХЛ. На этот раз он отличился в выездной игре с «Виннипег Джетс». Этот гол помог команде россиянина одержать победу со счётом 6:3.

Повторить свой шедевр Свечников решился на 34-й минуте, когда игровая ситуация совсем не располагала к тому, чтобы на льду можно было творить подобные чудеса. В тот момент «Каролина» только что потеряла лидерство в счёте, пропустив от Патрика Лайне. Ещё немного — и «Виннипег» вполне мог бы перевернуть ход матча и одержать шестую подряд домашнюю победу.

Но всё изменил гол Свечникова. Россиянин подобрал шайбу в чужой зоне у борта после потери Адама Лаури. Судьи, словно предчувствуя, что произойдёт дальше, не стали трактовать зацеп нападающего «Виннипега» как нарушение правил и свистеть, хотя действия Джордана Стаала вполне подходили под это определение. Тем не менее момент был заигран, и Свечников переместился за ворота канадской команды.

У россиянина было совсем немного времени, чтобы решить, что делать дальше. Вратарь «Виннипега» Коннор Хелленбайк, занимавший перед матчем пятое место по проценту отражённых бросков в лиге, явно был готов к лакросс-голу — он полностью закрыл правую штангу, не оставив почти никакого зазора между плечом и перекладиной. Но Свечников, уложив шайбу на крюк клюшки, продел её под руку Хелленбайка и вывел свою команду вперёд.

Сразу после феноменального гола «Каролина» в своём Twitter предложила отныне официально называть лакросс-голы «Свечников», так как 19-летний россиянин уже второй раз отличился подобным образом в НХЛ, хотя раньше это не удавалось никому в истории сильнейшей лиги мира. Первая удачная попытка Свечникова забросить шайбу, положив её на крюк клюшки, произошла в конце октября.

Тогда он поразил ворота «Калгари Флэймз», пустив шайбу над плечом Давида Риттиха. Кстати, в том матче (по сравнению со встречей с «Виннипегом») у Свечникова было гораздо больше времени, чтобы всё обдумать и исполнить бросок.

IT IS OFFICIALLY THE SVECHNIKOV pic.twitter.com/ioUnAsYmsF — Carolina Hurricanes (@Canes) December 18, 2019

До конца второго периода «Каролина» забросила ещё две шайбы, и голкипера «Виннипега» пришлось отправить на скамейку запасных. К сожалению, гол Свечникова в итоге нельзя было называть победным — канадцы смогли отличиться ещё один раз, но всё равно не спаслись от поражения (3:6).

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После матча Свечников пообещал журналистам продолжать в том же духе.

«У меня было много пространства, и я просто пытался занести шайбу в ворота как можно быстрее. Я много отрабатываю этот приём. Когда я останавливаюсь за воротами и у меня есть пространство, я всегда пытаюсь его исполнить. Посмотрим, может быть, в следующей игре тоже так забью», — цитирует российского хоккеиста официальный сайт НХЛ.

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор поспешил заверить, что никакой удачи в голах Свечникова нет, поскольку за результативными действиями россиянина стоят месяцы тренировок.

«Вы увидели впервые этот трюк в его исполнении где-то месяц назад, но мы уже полтора года наблюдаем, как он отрабатывает его на тренировках. Так что реализация была лишь вопросом времени. Когда день за днём отрабатываешь что-то, дело не в везении. Нельзя сказать, что ему повезло», — отметил Бриндамор.

Гол Свечникова впечатлил не только его партнёров по команде, но и соперников.

«Нет слов, чтобы описать этого парня. Очень талантливый. Он исполняет почти всё что угодно. У него отлично получается, и это видно. Такой гол — большая редкость, но он исполнил его так, словно ничего сложного в этом нет», — признался Стаал.

«Невероятно. Он уже дважды забил таким образом, притом что прежде это не удавалось сделать никому даже один раз. Фантастика. Очень впечатляюще», — признался форвард «Виннипега» Себастьян Ахо.

Четвёртое место Малкина

В свою очередь, Евгений Малкин в выездном матче «Питтсбург Пингвинз» с «Калгари Флэймз» отметился двумя ещё более впечатляющими достижениями. Он обошёл Алексея Ковалёва в списке лучших российских бомбардиров НХЛ, поднявшись на четвёртое место, а заодно забросил 400-ю шайбу в своей карьере.

Догнать соотечественника Малкину позволила передача, ставшая голевой благодаря стараниям Брайана Раста. «Питтсбург» повёл со счётом 2:1 и долго не мог развить преимущество. Но такой нестабильный счёт в итоге сыграл на руку Малкину — в «Калгари» до последнего надеялись отыграться и под конец матча сняли вратаря. На 59-й минуте Раст отдал шайбу россиянину, и тот с синей линии точно бросил по пустым воротам. Спустя ещё несколько секунд Крис Летанг установил окончательный счёт — 4:1 в пользу «Питтсбурга».

With his 400th goal, Evgeni Malkin joins Mario Lemieux (690), Sidney Crosby (451), and Jaromir Jagr (439) as the only players in franchise history to score 400.



Congratulations @emalkin71geno! pic.twitter.com/DGO8HCnL8a — Pittsburgh Penguins (@penguins) December 18, 2019

После этого матча в активе Малкина уже 1031 очко за результативность в регулярных чемпионатах НХЛ. Из россиян в заокеанской лиге больше набирали Александр Овечкин, Сергей Фёдоров и Александр Могильный. Последнему форвард «Питтбсурга» уступает всего один балл, и уже в ближайшее время можно ожидать, что Малкин войдёт в тройку лучших российских хоккеистов. При этом он не провёл и 900 матчей в регулярке, в отличие от всех вышеперечисленных игроков.

Что касается заброшенных шайб, то до минувшей ночи красивое число — 400 заброшенных шайб — покорялось в НХЛ только шестерым россиянам. До Малкина это были Овечкин, Фёдоров, Могильный, Павел Буре, Илья Ковальчук и Ковалёв. В своём клубе нападающий прочно обосновался на четвёртом месте позади Марио Лемье, Сидни Кросби и Яромира Ягра. До достижения великого чеха Малкину не хватает 39 голов.

«Все трое — настоящие легенды. Оказаться в их компании — нечто потрясающее. Я тоже хочу быть большим хоккеистом и играть на самом высоком уровне, и сейчас у меня это получается. Надеюсь провести в «Питтсбурге» ещё пять-шесть сезонов», — заявил Малкин журналистам.

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан был куда красноречивее, отдавая должное своему подопечному. При этом наставника совершенно не смутило, что юбилейную шайбу Малкин забросил в пустые ворота.