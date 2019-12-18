Второй лакросс-гол Свечникова и 400-я шайба Малкина: российские хоккеисты продолжают переписывать историю НХЛ
- Reuters
- © James Guillory-USA TODAY Sports
Второй «Свечников» за полтора месяца
Форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников снова удивил весь хоккейный мир, забросив шайбу в стиле лакросс в матче НХЛ. На этот раз он отличился в выездной игре с «Виннипег Джетс». Этот гол помог команде россиянина одержать победу со счётом 6:3.
Повторить свой шедевр Свечников решился на 34-й минуте, когда игровая ситуация совсем не располагала к тому, чтобы на льду можно было творить подобные чудеса. В тот момент «Каролина» только что потеряла лидерство в счёте, пропустив от Патрика Лайне. Ещё немного — и «Виннипег» вполне мог бы перевернуть ход матча и одержать шестую подряд домашнюю победу.
Но всё изменил гол Свечникова. Россиянин подобрал шайбу в чужой зоне у борта после потери Адама Лаури. Судьи, словно предчувствуя, что произойдёт дальше, не стали трактовать зацеп нападающего «Виннипега» как нарушение правил и свистеть, хотя действия Джордана Стаала вполне подходили под это определение. Тем не менее момент был заигран, и Свечников переместился за ворота канадской команды.
У россиянина было совсем немного времени, чтобы решить, что делать дальше. Вратарь «Виннипега» Коннор Хелленбайк, занимавший перед матчем пятое место по проценту отражённых бросков в лиге, явно был готов к лакросс-голу — он полностью закрыл правую штангу, не оставив почти никакого зазора между плечом и перекладиной. Но Свечников, уложив шайбу на крюк клюшки, продел её под руку Хелленбайка и вывел свою команду вперёд.
Сразу после феноменального гола «Каролина» в своём Twitter предложила отныне официально называть лакросс-голы «Свечников», так как 19-летний россиянин уже второй раз отличился подобным образом в НХЛ, хотя раньше это не удавалось никому в истории сильнейшей лиги мира. Первая удачная попытка Свечникова забросить шайбу, положив её на крюк клюшки, произошла в конце октября.
Тогда он поразил ворота «Калгари Флэймз», пустив шайбу над плечом Давида Риттиха. Кстати, в том матче (по сравнению со встречей с «Виннипегом») у Свечникова было гораздо больше времени, чтобы всё обдумать и исполнить бросок.
IT IS OFFICIALLY THE SVECHNIKOV pic.twitter.com/ioUnAsYmsF— Carolina Hurricanes (@Canes) December 18, 2019
До конца второго периода «Каролина» забросила ещё две шайбы, и голкипера «Виннипега» пришлось отправить на скамейку запасных. К сожалению, гол Свечникова в итоге нельзя было называть победным — канадцы смогли отличиться ещё один раз, но всё равно не спаслись от поражения (3:6).
После матча Свечников пообещал журналистам продолжать в том же духе.
«У меня было много пространства, и я просто пытался занести шайбу в ворота как можно быстрее. Я много отрабатываю этот приём. Когда я останавливаюсь за воротами и у меня есть пространство, я всегда пытаюсь его исполнить. Посмотрим, может быть, в следующей игре тоже так забью», — цитирует российского хоккеиста официальный сайт НХЛ.
Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор поспешил заверить, что никакой удачи в голах Свечникова нет, поскольку за результативными действиями россиянина стоят месяцы тренировок.
«Вы увидели впервые этот трюк в его исполнении где-то месяц назад, но мы уже полтора года наблюдаем, как он отрабатывает его на тренировках. Так что реализация была лишь вопросом времени. Когда день за днём отрабатываешь что-то, дело не в везении. Нельзя сказать, что ему повезло», — отметил Бриндамор.
Гол Свечникова впечатлил не только его партнёров по команде, но и соперников.
«Нет слов, чтобы описать этого парня. Очень талантливый. Он исполняет почти всё что угодно. У него отлично получается, и это видно. Такой гол — большая редкость, но он исполнил его так, словно ничего сложного в этом нет», — признался Стаал.
«Невероятно. Он уже дважды забил таким образом, притом что прежде это не удавалось сделать никому даже один раз. Фантастика. Очень впечатляюще», — признался форвард «Виннипега» Себастьян Ахо.
Четвёртое место Малкина
В свою очередь, Евгений Малкин в выездном матче «Питтсбург Пингвинз» с «Калгари Флэймз» отметился двумя ещё более впечатляющими достижениями. Он обошёл Алексея Ковалёва в списке лучших российских бомбардиров НХЛ, поднявшись на четвёртое место, а заодно забросил 400-ю шайбу в своей карьере.
Догнать соотечественника Малкину позволила передача, ставшая голевой благодаря стараниям Брайана Раста. «Питтсбург» повёл со счётом 2:1 и долго не мог развить преимущество. Но такой нестабильный счёт в итоге сыграл на руку Малкину — в «Калгари» до последнего надеялись отыграться и под конец матча сняли вратаря. На 59-й минуте Раст отдал шайбу россиянину, и тот с синей линии точно бросил по пустым воротам. Спустя ещё несколько секунд Крис Летанг установил окончательный счёт — 4:1 в пользу «Питтсбурга».
With his 400th goal, Evgeni Malkin joins Mario Lemieux (690), Sidney Crosby (451), and Jaromir Jagr (439) as the only players in franchise history to score 400.— Pittsburgh Penguins (@penguins) December 18, 2019
Congratulations @emalkin71geno! pic.twitter.com/DGO8HCnL8a
После этого матча в активе Малкина уже 1031 очко за результативность в регулярных чемпионатах НХЛ. Из россиян в заокеанской лиге больше набирали Александр Овечкин, Сергей Фёдоров и Александр Могильный. Последнему форвард «Питтбсурга» уступает всего один балл, и уже в ближайшее время можно ожидать, что Малкин войдёт в тройку лучших российских хоккеистов. При этом он не провёл и 900 матчей в регулярке, в отличие от всех вышеперечисленных игроков.
Что касается заброшенных шайб, то до минувшей ночи красивое число — 400 заброшенных шайб — покорялось в НХЛ только шестерым россиянам. До Малкина это были Овечкин, Фёдоров, Могильный, Павел Буре, Илья Ковальчук и Ковалёв. В своём клубе нападающий прочно обосновался на четвёртом месте позади Марио Лемье, Сидни Кросби и Яромира Ягра. До достижения великого чеха Малкину не хватает 39 голов.
«Все трое — настоящие легенды. Оказаться в их компании — нечто потрясающее. Я тоже хочу быть большим хоккеистом и играть на самом высоком уровне, и сейчас у меня это получается. Надеюсь провести в «Питтсбурге» ещё пять-шесть сезонов», — заявил Малкин журналистам.
Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан был куда красноречивее, отдавая должное своему подопечному. При этом наставника совершенно не смутило, что юбилейную шайбу Малкин забросил в пустые ворота.
«400 голов — безумно много для НХЛ. Эта цифра — свидетельство того, каким игроком он является и что он сделал за то время, которое провёл в «Пингвинз». Малкин остаётся одним из лучших игроков своего поколения. И сегодняшняя веха просто становится новым доказательством того, насколько он хорош», — сказал Салливан.
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