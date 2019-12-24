10 секунд овертайма, овации трибун и отличная реклама KHL World Games: как «Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в Давосе

«Салават Юлаев» в выставочном матче одолел «Ак Барс» в Давосе в рамках проекта KHL World Games. Решающую шайбу на десятой секунде овертайма забросил Филип Ларсен. Швейцарские любители хоккея и гости горнолыжных курортов из других стран получили возможность оценить уровень игры двух сильных представителей лиги. Единственным казусом матча стала ошибка организаторов, которые дважды не сумели включить современный гимн России.

Семь заброшенных шайб и обоюдоострая игра

Проект KHL World Games взял своё начало ещё в сезоне-2018/19. Его целью является ознакомление болельщиков из Западной Европы с лучшими командами Континентальной хоккейной лиги. Год назад ЦСКА и СКА по разу сыграли со «Слованом» в Вене, а затем с рижским «Динамо» — в Цюрихе.

А в рамках нынешнего сезона «Ак Барс» и «Салават Юлаев» сошлись в Давосе. Вынесенный матч удался на славу, и заполнившие «Айсштадион Давос» болельщики остались довольны.

Оправдывая надежды зрителей, команды показали довольно весёлую игру. В течение первых 13 минут швейцарские зрители увидели четыре гола. Лучшую рекламу российского хоккея представить было трудно. Ход встречи полностью подтвердил предматчевые слова Даниса Зарипова о том, что зелёные дерби всегда получаются бескомпромиссными, с обилием голевых моментов и заброшенных шайб.

Пока за бортом «коробки» болельщиков развлекали два смешных маскота, на льду кипели нешуточные страсти. «Ак Барс» солиднее смотрелся во втором периоде и закономерно повёл. При этом «Салават» имел шансы забить в контратаках.

Стоит отметить, что внутри самой арены было довольно холодно. Многие сидели на трибунах в куртках, чтобы не замёрзнуть. Возможно, из-за непривычной температуры казанцы ближе к концу ослабили давление. Этим и воспользовались уфимцы.

Обе команды не стремились играть на удержание счёта. Опасных атак хватало как с одной, так и с другой стороны. На несколько минут казанцы зажали соперника в зоне, но «Салават Юлаев» не только выстоял, но и забросил решающую шайбу спустя десять секунд после начала овертайма. Болельщики стоя приветствовали это событие.

Победа в принципиальном матче способна встряхнуть «Салават» после неудачной серии с большим количеством поражений. В турнирной таблице Восточной конференции клуб из Башкирии идёт пятым с 47 очками в активе. «Ак Барс», несмотря на осечку, возглавляет гонку. У него 59 баллов.

Плюс в зелёном дерби уфимцы получили прекрасную возможность привыкнуть к давосскому льду. Местные условия непривычны большинству приезжих команд, поскольку арена находится на высоте 1560 м над уровнем моря. Вот и казанцы перед игрой жаловались на сложность адаптации к среднегорью.

Казус с гимном России и болельщики со всего мира

Как российским командам, так и КХЛ было важно показать товар лицом. Приехавшие из Казани девушки в национальных татарских костюмах любезно угощали зрителей чак-чаком — знаменитой татарской сладостью из теста с мёдом. По соседству проходила дегустация башкирского мёда. На улице поклонники «Ак Барса» демонстрировали выступление своего музыкального коллектива «Барс Бенд». А салаватовцы принесли в фан-сектор барабан, который побывал во всех городах КХЛ. Ударить в него мог любой желающий.

В предматчевом шоу выступили семь фигуристок в костюмах с символикой матча KHL World Games DAVOS. Команды во время выхода на лёд приветствовали 20 юных воспитанников «Давоса», выстроившиеся в два живых коридора.

Единственный казус случился ещё до стартового вбрасывания. Швейцарцы дважды перепутали гимн России, включив вместо современного варианта «Патриотическую песню» Глинки. В ответ на это фанаты «Ак Барса» исполнили российский гимн а капелла.

На игру, кстати, удалось реализовать более 80% билетов стоимостью от 10 до 40 швейцарских франков. Хотя президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель всё равно посетовал, что из-за плохой погоды на игре недосчитались одной-двух тысяч зрителей.

Хватало на трибунах и случайных людей, которые, не исключено, теперь пополнят армию поклонников КХЛ. Например, болельщик Марк из Бирмингема прибыл в Давос покататься на лыжах и посмотреть Кубок Шпенглера. О проведении вынесенной игры КХЛ он не знал, поэтому был приятно удивлён возможности посмотреть на лучшие клубы лиги.

«Я поклонник хоккея с 20-летним стажем, и мне особенно приятно, что удастся увидеть встречу двух крутых российских команд. Возможно, вы удивитесь, но я являюсь давним поклонником Даниса Зарипова. Впервые увидел его в 2007-м на чемпионате мира в России. Тогда ваша команда была в полном порядке, но её в полуфинале остановили финны. Мне очень нравился стиль его игры. Такие умные и видящие площадку хоккеисты на вес золота. В паре с Алексеем Морозовым и Сергеем Зиновьевым они составляли мощную силу. Будет приятно вновь увидеть его вживую спустя 12 лет», — рассказал британец RT.

Молодая пара Кристофф и Ольга с двумя детьми прибыла в Давос из Мюнхена. Девушка до переезда в Германию жила под Уфой, поэтому предпочтения интернациональной семьи в зелёном дерби были понятны без лишних вопросов.

«Мечтаем, чтобы мальчишки, когда вырастут, занимались хоккеем. Почему не фигурным катанием? Потому что они должны расти мужественными. Вообще хотели бы, чтобы ребята достигли уровня сборной Германии и уехали покорять НХЛ, как Леон Драйзайтль. Кажется, в Германии сейчас все следят за его успехами в паре с Остоном Мэттьюсом столь же пристально, как и россияне за выступлением Александра Овечкина и Евгения Кузнецова. KHL World Series — отличная возможность заразить их в хорошем смысле слова. Специально взяли билеты на первый ряд, чтобы быть как можно ближе к площадке. За кем будем следить особенно пристально? За Никитой Сошниковым — пожалуй, он сейчас лучший бомбардир!» — сказала Ольга.

Необычная арена и Швейцария на пути в КХЛ

Пару слов необходимо сказать и о стадионе, на котором проходила игра. «Айсштадион Давос» — одна из главных достопримечательностей респектабельного швейцарского городка. Ледовый дворец часто сравнивают то с выставочным павильоном, то с курортным отелем. Изюминкой арены является её затейливая крыша. Внутри она выполнена из деревянных конструкций. Трибуны крытого стадиона способны принять 7080 человек. При этом до недавнего времени лишь 3280 посадочных мест были оборудованы креслами. Сейчас осталась только одна стоячая трибуна, но и её в скором времени ждёт обновление.

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Впрочем, к текущему сезону на «Айсштадион Давос» модернизировали не только трибуны. Например, здесь отремонтировали подтрибунные помещения: на взгляд со стороны получилось скромно, зато стильно и аккуратно. У швейцарцев на первом месте стоит практичность. Пока коридоры пахнут деревом, что придаёт общей атмосфере дополнительный шарм.

«Мы очень горды принимать матч КХЛ в Давосе на этой обновлённой арене. Это для нас одна из самых интересных игр в текущем сезоне. Мы надеемся, что и Кубок Шпенглера пройдёт на хорошем уровне», — заявил мэр Давоса Тарзициус Кавьецель.

В свою очередь, спортивный директор Кубка Шпенглера Фреди Паргатци также был предельно радушен и гостеприимен.

«Со стороны «Давоса» и организационного комитета Кубка Шпенглера мы рады видеть здесь КХЛ. Спасибо, что посетили наш снежный Давос. Приятно слышать, что у нас лёд хороший не только в виски, но и на арене», — пошутил он.

Немногочисленные болельщики из Казани и Уфы соглашались, что спортивный объект оставляет исключительно приятное впечатление. К тому же матчу предшествовала качественная раскрутка. Анонсирующие событие афиши, программки, информационные растяжки и другие материалы можно было заметить по всему городу. Складывается ощущение, что местные жители внимательно отнеслись к матчу КХЛ. Если качество шоу придётся по вкусу тем, от кого зависит принятие ключевых решений, лига вполне может расшириться ещё дальше на Запад.

У подобной перспективы есть как плюсы, так и минусы, считает нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников.

«С перелётами и переездами в Швейцарию придётся непросто. Если в КХЛ появится клуб из этой страны, то логистически будет нелегко, конечно. Здесь среднегорье, высота, это чувствуется. Первые два-три упражнения — и сразу же задыхаешься. Конечно, это скажется на игре, физиологию не обманешь. Нужно играть короткими сменами, чтобы бороться с последствиями высоты», — резюмировал он.

Его коллега по амплуа из «Ак Барса» Виктор Тихонов не видит проблемы в гипотетическом приходе КХЛ в альпийское государство на постоянной основе.

«Всегда интересно играть такие матчи, как с «Салаватом», за рубежом. Я жил в Швейцарии год, отец здесь тренировал, поэтому все города знакомые. Швейцарский клуб в КХЛ? Знаете, здесь много хороших команд, можно даже два включить», — отметил Тихонов.

Президент IIHF Фазель тоже не исключает такой возможности. Но включения в КХЛ местного «Давоса» ждать не стоит. По словам главы федерации, лига стремится в большие города. Так что в Швейцарии клуб КХЛ могут позволить себе только Женева и Цюрих.