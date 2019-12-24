Квартальнов признался, что не в восторге от матча KHL World Games в Швейцарии

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Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился эмоциями после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с уфимским «Салаватом Юлаевым» в швейцарском Давосе.

«Матч в Давосе хорошая реклама для КХЛ? Я не в восторге от этого матча. Неплохо… Если бы выиграли, наверное было бы нормально, но проиграли, поэтому есть досада. Нужно было сыграть более солидно. Мы забили три гола — это хорошо, но пропустили больше, неправильно сыграли в зоне обороны», — сказал Квартальнов.

Встреча, прошедшая в Давосе в рамках KHL World Games, завершилась со счётом 4:3 в пользу «Салавата».

Ранее хоккеист «Ак Барса» Джастин Азеведу  назвал прошедший матч в Давосе хорошей рекламой КХЛ.

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