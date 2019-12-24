Хоккеист «Ак Барса» считает, что прошедший матч в Давосе является хорошей рекламой КХЛ

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Нападающий казанского «Ак Барса» Джастин Азеведу высказался о прошедшем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с уфимским «Салаватом Юлаевым» в швейцарском Давосе.

«Обе команды сражались, мы хотели выиграть. «Салават Юлаев» играл лучше — к сожалению, не смогли победить. Их вратарь сегодня провёл хороший матч. Мы знали, что ожидать друг от друга. Очевидно, сегодня была другая атмосфера, лёд был хороший, новые ощущения от другого места. Я думаю, что это была хорошая реклама КХЛ: много голов, овертайм», — сказал Азеведу.

Встреча, прошедшая в Давосе в рамках KHL World Games, завершилась со счётом 4:3 в пользу «Салавата».

Ранее хоккеист «Салавата Юлаева» Филип Ларсен предложил провести матч KHL World Games в Дании.

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