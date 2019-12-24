Хоккеист «Салавата Юлаева» предложил провести матч KHL World Games в Дании

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Датский защитник уфимского «Салавата Юлаева» Филип Ларсен предложил провести один из матчей в рамках KHL World Games в Дании.

«Может стоит сыграть KHL World Games в Копенгагене на «Ройал Арене»… С «Йокеритом»! Но я не уверен, что это случиться, но всё может быть», — сказал Ларсен.

Он также поделился ожиданиями от Кубка Шпенглера, который пройдёт в Швейцарии, как и минувший матч с «Ак Барсом».

«Участвовал в 2015 году с «Йокеритом». Это была отличная неделя, хороший способ переключиться и провести Рождество в горах, в снегу», — добавил Ларсен.

Ранее Ларсен заявил, что болельщики сделали особенным матч «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» в Давосе.

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