Хоккеист «Салавата Юлаева» предложил провести матч KHL World Games в Дании
«Может стоит сыграть KHL World Games в Копенгагене на «Ройал Арене»… С «Йокеритом»! Но я не уверен, что это случиться, но всё может быть», — сказал Ларсен.
Он также поделился ожиданиями от Кубка Шпенглера, который пройдёт в Швейцарии, как и минувший матч с «Ак Барсом».
«Участвовал в 2015 году с «Йокеритом». Это была отличная неделя, хороший способ переключиться и провести Рождество в горах, в снегу», — добавил Ларсен.
Ранее Ларсен заявил, что болельщики сделали особенным матч «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» в Давосе.