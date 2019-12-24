Ларсен: болельщики сделали особенным матч «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» в Давосе

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Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Филип Ларсен оценил поддержку болельщиков на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским «Ак Барсом» в швейцарском Давосе.

«Это было отличное событие, две принципиальные команды играют в Швейцарии в горах… Никогда не знаешь, что ожидать от такого матча. Пришло много болельщиков, они сделали этот матч особенным. Игра шла обоюдоострой, мы очень рады, что взяли эти два очка», — сказал Ларсен.

Он также отметил, что для «Салавата» очень важно было победить, учитывая, что в последние недели команда действовала неуверенно.

«Линус Умарк был великолепен сегодня, он заслужил такой матч, его передачи стали ключевыми», — добавил Ларсен.

Уфимцы победили в овертайме со счётом 4:3. 

Ранее хоккеист «Салавата Юлаева» Эдуард Гиматов высказался об антураже матча KHL World Games.

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