Хоккеист «Салавата Юлаева» Гиматов высказался об антураже матча KHL World Games

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Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Эдуард Гиматов, который был признан лучшим игроком вынесенного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в швейцарском Давосе с казанским «Ак Барсом», поделился эмоциями после прошедшей игры.

«Чувствую ли, что лучший сегодня? Тяжело сказать. «Ак Барс» сильная  команда, и сегодня была игра именно двух равных команд. Нам повезло больше сегодня. Что касается антуража, то он действовал на нас. Ощущалось, что поддержка трибун не такая, как в родном городе, но было много людей, большое им спасибо. Хотел бы отметить отличную атмосферу на сегодняшнем матче», — сказал Гиматов.

Он также отметил, что в команде рады тому, что выиграли последний матч перед Новым годом.

«Мы стараемся от игры к игре, победить «Ак Барс» всегда вдвойне приятно», — подчеркнул Гиматов.

Гиматов забросил победную для «Салавата» шайбу в овертайме. Уфимцы победили со счётом 4:3.

Ранее сообщалось, что места проведения матчей KHL World Games в следующем сезоне пока неизвестны.

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