Хоккеист «Салавата Юлаева» Гиматов высказался об антураже матча KHL World Games
«Чувствую ли, что лучший сегодня? Тяжело сказать. «Ак Барс» сильная команда, и сегодня была игра именно двух равных команд. Нам повезло больше сегодня. Что касается антуража, то он действовал на нас. Ощущалось, что поддержка трибун не такая, как в родном городе, но было много людей, большое им спасибо. Хотел бы отметить отличную атмосферу на сегодняшнем матче», — сказал Гиматов.
Он также отметил, что в команде рады тому, что выиграли последний матч перед Новым годом.
«Мы стараемся от игры к игре, победить «Ак Барс» всегда вдвойне приятно», — подчеркнул Гиматов.
Гиматов забросил победную для «Салавата» шайбу в овертайме. Уфимцы победили со счётом 4:3.
Ранее сообщалось, что места проведения матчей KHL World Games в следующем сезоне пока неизвестны.