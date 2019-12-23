Зарипов: атмосфера в Швейцарии подталкивает к энергичному хоккею

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Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «АК Барс» Данис Зарипов поделился ожиданиями от матча KHL World Series с «Салаватом Юлаевым», который пройдёт в швейцарском Давосе.
Зарипов: атмосфера в Швейцарии подталкивает к энергичному хоккею
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Арена здесь уютная. Как матч сложится, затрудняюсь ответить. Но на эмоциях игра, думаю, получится хорошая. Я не раз приезжал со сборной в Швейцарию и прекрасно знаю, какая здесь атмосфера. Она сама подталкивает к энергичному хоккею», — заявил Зарипов.

Матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс» состоится в рамках регулярного чемпионата КХЛ и пройдёт 23 декабря в швейцарском Давосе.

Ранее в «Ак Барсе» заявили, что рассматривают возможность сыграть на «Казань Арене».

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