Зарипов: атмосфера в Швейцарии подталкивает к энергичному хоккею

Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «АК Барс» Данис Зарипов поделился ожиданиями от матча KHL World Series с «Салаватом Юлаевым», который пройдёт в швейцарском Давосе.

«Арена здесь уютная. Как матч сложится, затрудняюсь ответить. Но на эмоциях игра, думаю, получится хорошая. Я не раз приезжал со сборной в Швейцарию и прекрасно знаю, какая здесь атмосфера. Она сама подталкивает к энергичному хоккею», — заявил Зарипов.

Матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс» состоится в рамках регулярного чемпионата КХЛ и пройдёт 23 декабря в швейцарском Давосе.

Ранее в «Ак Барсе» заявили, что рассматривают возможность сыграть на «Казань Арене».