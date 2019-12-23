В «Ак Барсе» заявили, что рассматривают возможность сыграть на «Казань Арене»
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- РИА Новости
«Мы рассматриваем вопрос с проведением «зелёного дерби» с «Салаватом Юлаевым» на футбольном стадионе или ещё где-то. Задача не стоит обязательно его провести на футбольной арене. Задача сделать этот матч интересным, доступным и видимым. Здесь существуют некоторые ограничения. Этот вопрос обсуждается. Не надо думать, что мы не хотим сыграть на футбольном стадионе, в частности на «Казань Арене». Но это должно быть удобно для болельщиков», — заявил Усманов.
Ближайший матч между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» состоится 23 декабря в швейцарском Давосе на «Вэйллант Арене» в рамках KHL World Games.
Ранее сообщалось, что в Давосе состоится матч KHL World Games «Салават Юлаев» — «Ак Барс».