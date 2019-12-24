Отсутствие Амирова, состав из молодых звёзд и тяжёлая группа: что ждёт сборную России на МЧМ в Чехии

26 декабря в Чехии стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею. Сборная России постарается впервые за девять лет завоевать золото. При этом Валерий Брагин привёз на турнир сильную команду, в которой хватает спортсменов, регулярно выходящих на лёд в КХЛ. Но 18-летнему нападающему «Салавата Юлаева» Родиону Амирову места в ростере не нашлось. Однако уже на стадии группового этапа отечественному коллективу придётся непросто, ведь россияне попали в один октет с чехами, американцами, канадцами и немцами.

МЧМ в Чехии — хорошая примета для России

Молодёжный чемпионат мира неслучайно является одним из любимых турниров для многих хоккейных болельщиков. МЧМ неизменно проходит в новогодние праздники и, в отличие от взрослых первенств планеты, собирает всех восходящих звёзд. При этом в силу юного возраста участников чемпионаты зачастую получаются непредсказуемыми и предельно эмоциональными.

На этот раз чемпионат пройдёт в Европе, что, безусловно, станет определённым плюсом для сборной России, ведь подопечным Валерия Брагина не придётся переживать непростую смену часовых поясов. К тому же когда МЧМ проводится в Чехии, отечественная сборная неизменно берёт медали. В 2002-м в Пардубице и Градец-Кралове команда Владимира Плющёва и вовсе стала первой.

Спустя 18 лет сборная постарается повторить то достижение, тем более что Россия не брала золото МЧМ с 2011 года. Тогда молодёжка с Евгением Кузнецовым и Артемием Панариным в составе в финале одержала ставшую легендарной победу над Канадой — 5:3.

До решающего матча МЧМ подопечные Брагина в последний раз добирались в 2016-м. Тогда они уступили Финляндии и довольствовались серебром. В прошлом же году Россия финишировала на третьей строчке.

Впрочем, в 2020-м отечественная сборная имеет все шансы вернуть себе золото. Брагин собрал в команде сильнейший состав. Многие юные хоккеисты уже регулярно выступают за свои клубы в КХЛ. Хорошей пищей для размышлений по ростеру для тренерского штаба стали Суперсерия с канадцами, Турнир четырёх наций и Кубок Вызова.

Однако прежде чем говорить о заявке россиян, необходимо рассказать о неожиданных изменениях в тренерском штабе. За месяц до начала турнира его покинули Юрий Бабенко и Владимир Куликов. Их места заняли такие знаковые для отечественного хоккея личности, как Николай Хабибулин и Игорь Ларионов. Первый будет заниматься с вратарями, а в обязанности второго войдут отработка большинства и вбрасываний.

«У Николая Хабибулина и Игоря Ларионова большой опыт в хоккее. Думаю, это послужит на пользу как тренерскому коллективу, так и команде», — приводит слова Брагина пресс-служба ФХР.

Объяснил подобное кадровое решение и президент ФХР Владислав Третьяк.

«Это очень опытные люди, прошедшие в качестве игроков через множество международных турниров. Мы всегда приветствуем, когда специалисты такого уровня хотят помочь России», — заявил Третьяк.

Четыре сильных звена, интригующая борьба за звание первого номера и травма Завгороднего

Что же касается состава молодёжной сборной, то он, как уже говорилось, получился весьма представительным. Однако ростер мог выйти ещё более внушительным по именам, если бы не травмы нападающих Никиты Рожкова и Дмитрия Завгороднего. Особенно чувствительна потеря последнего, который в матчах Суперсерии составил отличную связку с Александром Ховановым и Егором Соколовым.

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По возрасту мог сыграть за сборную и Андрей Свечников, но о его вызове не было и речи, ведь россиянин в 19 лет является одним из лидеров «Каролины» и в текущем сезоне НХЛ набрал уже 36 баллов за результативность (15 + 21).

Непосредственно по решению тренеров не попали в ростер Павел Ротенберг («Динамо», Санкт-Петербург), Шакир Мухамадуллин и Родион Амиров (оба — «Салават Юлаев»). Особенно болельщиков удивил невызов последнего, ведь в свои 18 лет нападающий регулярно играет в КХЛ. Брагин объяснил своё решение низкой результативностью форварда. В текущем сезоне он ни разу не поразил ворота соперников в составе «Салавата Юлаева».

«Мухамадуллин забил победную шайбу на Кубке Вызова? И что? Два года разницы, ребята. Он ездил на Евротур, посмотрели его в деле. Амиров ездил на Суперсерию. Он игрок первых двух звеньев, где ему играть? Он что, бомбардир в КХЛ, как Кирилл Капризов, по 20 шайб забрасывает? Ноль голов. В КХЛ играет, но ноль голов», — сказал журналистам Брагин.

В свою очередь, Амиров признался, что испытал разочарование, когда узнал о своём невызове в молодёжку, и подчеркнул, что готов был выходить на лёд на МЧМ в любом звене. Впрочем, нынешняя возможность сыграть на молодёжном первенстве планеты для него явно не последняя.

«Мы не общались с Брагиным после Суперсерии, поэтому я не могу ничего сказать. Если бы поставили, конечно, играл бы в третьем звене, в сборной в любом сочетании приятно выходить на лёд. Что мне говорили, то я и старался делать в национальной команде. Буду работать над теми компонентами, которых мне не хватило, чтобы попасть на МЧМ», — подытожил хоккеист.

При этом тренерский штаб в каждой линии может рассчитывать сразу на нескольких лидеров. На последнем рубеже пойдёт увлекательная борьба между 17-летним хоккейным вундеркиндом Ярославом Аскаровым и Амиром Мифтаховым, который великолепно провёл Суперсерию.

В обороне Брагин сможет положиться на проверенный дуэт Александр Романов — Даниил Журавлёв. Оба имеют опыт игры на МЧМ, причём Романов был признан лучшим защитником турнира в прошлом году. Оба стабильно выступают в своих клубах в КХЛ. Не обделены игровой практикой и Данила Галенюк (СКА) с Даниилом Мисюлем («Локомотив»).

В линии атаки в первую очередь обращают на себя внимание Василий Подколзин и лучший бомбардир сборной России на МЧМ-2019 Григорий Денисенко. Заметен и прогресс Кирилла Марченко, который в преддверии турнира в Чехии начал регулярно набирать баллы за результативность в составе СКА.

Разгромы в товарищеских матчах и молодые звёзды в составе соперников

И в товарищеских матчах в преддверии чемпионата мира отечественная молодёжка продемонстрировала свой высокий уровень. Сначала был разгромлен Казахстан — 5:0, при этом хет-трик удалось оформить Марченко.

Спустя несколько дней подопечные Брагина не оставили ни малейших шансов словакам, которые также сыграют в Чехии, — 9:1. Россияне показали красивую игру, чертили комбинации в чужой зоне и старались доводить атаки до верного гола. Ярко проявили себя все четыре звена.

Добавила оптимизма и отличная игра в неравных составах. Отечественный коллектив забросил сразу три шайбы в большинстве. Похоже, в этом компоненте сказывается работа Ларионова. При этом тренерскому штабу ещё предстоит убрать «лишних» хоккеистов из заявки, но Брагин признал, что с выбором практически определился.

«Одна-две позиции вызывают вопросы. Мы это ещё обсудим, подумаем. Я бы не сказал, что предстоит сделать трудный выбор. Важно проанализировать, какие игроки нам нужны на оставшихся позициях. В остальном состав определён», — цитирует специалиста пресс-служба ФХР.

Впрочем, на самом чемпионате мира сборной России придётся намного сложнее. Подопечные Брагина попали в группу B, где сыграют не только с США, дошедшими в прошлом году до финала, и Канадой, но и с командой Чехии. Помимо этого, соперником российской сборной станет крепкая Германия. Начнут турнир россияне матчем с чехами 26 декабря, а затем последовательно померятся силами с канадцами, американцами и немцами. Пожалуй, на проходные игры рассчитывать не стоит.

Да и составы у противников подобрались что надо. «Кленовые листья» попытаются вернуть себе золото МЧМ при помощи восходящих звёзд Коула Перфетти и Алексиса Лафренье. Обоим предрекают попадание в топ-5 драфта НХЛ в следующем году, при этом Перфетти всего 17 лет.

Тренерский штаб сборной США привезёт в Чехию 11-го номера драфта 2018 года Оливера Вальстрёма, который в текущем сезоне провёл девять матчей за «Нью-Йорк Айлендерс» в регулярном чемпионате НХЛ. Также поможет действующим вице-чемпионам 18-летний уроженец Узбекистана Артур Калиев, который летом был задрафтован «Лос-Анджелес Кингз» под 33-м номером, а пока выступает в OHL за «Гамильтон».

Наконец, хозяевам поможет целый ряд играющих за океаном легионеров, задрафтованных в НХЛ: Якуб Лауко, Ян Женик, Михал Теплы. А одна из главных звёзд команды и основной вратарь Лукаш Достал в мае подписал контракт с «Анахаймом», но в настоящий момент на правах аренды выступает за финский «Ильвес».