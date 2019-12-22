Амиров: мы не общались с тренерами молодёжной сборной России

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Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» Родион Амиров заявил, что не знает причину своего отсутствия в составе молодёжной сборной России, которая готовится к чемпионату мира.
Амиров: мы не общались с тренерами молодёжной сборной России
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Мы не общались с тренерами молодёжной сборной. С главным тренером Брагиным тоже, потому я не в курсе всего. Если бы меня поставили в третье-четвёртое звено, я бы, конечно, играл. За сборную в любом звене приятно играть. Конечно, я расстроен, что не попал на молодёжный чемпионат мира, но будет больше возможности проявить себя в клубе», — заявил Амиров.

В текущем сезоне 18-летний форвард провёл 21 матч в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отдал две результативные передачи. Молодёжный чемпионат мира по хоккею пройдёт с 26 декабря по 5 января в Чехии.

Ранее сообщалось, что молодёжная сборная России по хоккею разгромила Казахстан в рамках подготовки к МЧМ.

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