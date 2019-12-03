Назван расширенный состав молодёжной сборной России на МЧМ-2020

Опубликован расширенный список хоккеистов, которые претендуют на попадание в итоговую заявку молодёжной сборной России для участия на молодёжном чемпионате мира-2020

Список опубликован на официальном сайте Федерации хоккея России: Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Амир Мифтахов («Ак Барс»), Даниил Исаев («Локомотив»); Защитники: Александр Романов (ЦСКА), Даниил Журавлёв («Ак Барс»), Даниил Мисюль («Локомотив»), Данила Галенюк (СКА), Егор Замула (CHL), Антон Малышев («Буран»), Никита Зоркин («СКА-Нева»), Сергей Телегин («Югра»), Михаил Гордеев (ХК «Сочи»), Даниил Пыленков («Витязь»); Форварды: Григорий Денисенко («Локомотив»), Александр Хованов (CHL), Павел Дорофеев («Металлург»), Кирилл Марченко (СКА), Никита Александров (CHL), Василий Подколзин (СКА), Егор Соколов (CHL), Иван Морозов («СКА-Нева»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Максим Грошев («Нефтехимик»), Никита Ртищев (ЦСКА), Максим Соркин (ЦСКА), Захр Шабловский («Спартак»), Илья Круглов («Динамо»), Лев Комиссаров («Звезда»). Ранее сообщалось, что стал известен состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала.