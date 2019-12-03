Стал известен состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала

Федерация хоккея России (ФХР) огласила заявку национальной команды страны на второй этап Еврохоккейтура — Кубок Первого канала.

В список из 27 хоккеистов вошли:

— голкиперы: Илья Сорокин (ЦСКА), Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»);

— защитники: Никита Нестеров (ЦСКА), Вячеслав Войнов («Авангард»), Артём Зуб, Игорь Ожиганов (оба — СКА), Рушан Рафиков («Локомотив»), Андрей Педан, Альберт Яруллин, Никита Лямкин (все — «Ак Барс»), Андрей Миронов («Динамо» Москва);

— нападающие: Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Антон Слепышев, Сергей Андронов, Павел Карнаухов (все — ЦСКА), Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Владимир Ткачёв, Евгений Кетов, Александр Барабанов (все — СКА), Вадим Шипачёв («Динамо» Москва), Владимир Ткачёв («Ак Барс»), Дамир Жафяров («Торпедо»), Кирилл Семёнов («Авангард»), Никита Сошников («Салават Юлаев»).

Матчи Кубка Первого канала пройдут с 12 по 15 декабря. В первый день турнира сборная России сыграет с командой Швеции, 14 декабря — с чехами, а 15-го — со сборной Финляндии на футбольном стадионе «Газпром Арена».

После первого этапа Еврохоккейтура сборная России занимает третье место, набрав два очка. Лидирует Чехия — восемь очков. Финляндия — вторая с семью баллами. Сборная Швеции с одним очком — четвёртая.

Ранее сообщалось, что Рене Фазель заявил о невозможности переноса взрослого и молодёжного ЧМ по хоккею из России.