Фазель заявил о невозможности переноса взрослого и молодёжного ЧМ по хоккею из России

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что невозможно перенести предстоящие взрослый и молодёжный чемпионаты мира 2023 года из России, несмотря на возможные санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Фазель заявил о невозможности переноса взрослого и молодёжного ЧМ по хоккею из России
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Будет сложно, иначе говоря, невозможно поменять локацию чемпионата мира. То же самое касается и молодёжного чемпионата мира: и в том, и в другом случае изменить место проведения невозможно. Ожидаем, что оба турнира пройдут в России», — приводит слова Фазеля РИА Новости.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры из-за выявления преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, которые были переданы организации в январе 2018 года.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.

В 2023 году на территории России должны пройти молодёжное мировое первенство в Омске и Новосибирске, а также чемпионат мира в Санкт-Петербурге.

Ранее Фазель призвал WADA не наказывать российских хоккеистов.

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