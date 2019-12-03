Фазель заявил о невозможности переноса взрослого и молодёжного ЧМ по хоккею из России

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что невозможно перенести предстоящие взрослый и молодёжный чемпионаты мира 2023 года из России, несмотря на возможные санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Будет сложно, иначе говоря, невозможно поменять локацию чемпионата мира. То же самое касается и молодёжного чемпионата мира: и в том, и в другом случае изменить место проведения невозможно. Ожидаем, что оба турнира пройдут в России», — приводит слова Фазеля РИА Новости.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры из-за выявления преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, которые были переданы организации в январе 2018 года.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.

В 2023 году на территории России должны пройти молодёжное мировое первенство в Омске и Новосибирске, а также чемпионат мира в Санкт-Петербурге.

Ранее Фазель призвал WADA не наказывать российских хоккеистов.