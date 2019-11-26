Глава IIHF призвал WADA не наказывать российских хоккеистов
- Reuters
«Я всегда был противником коллективных наказаний. Нельзя наказывать всех за проступки, которые конкретные люди не совершали», — цитирует президента IIHF «Спорт-Экспресс».
По его словам, хоккеистов нельзя наказывать за то, к чему они вообще не причастны. Он также вспомнил ситуацию с дисквалификацией женской сборной России на Олимпиаде 2014 года в Сочи, хотя проверки показывали, что спортсменки тогда были чисты.
«Хоккей в принципе чист. Российский — в том числе. И я считаю, что хоккеистов трогать нельзя. Разберитесь с теми, кто был нечист», — добавил Фазель.
25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов только в нейтральном статусе.
Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.
Ранее сообщалось, что глава IIHF не рассматривает вариант переноса ЧМ по хоккею 2023 года из России.