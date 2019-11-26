Глава IIHF призвал WADA не наказывать российских хоккеистов

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель призвал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не наказывать российских хоккеистов.
Глава IIHF призвал WADA не наказывать российских хоккеистов
  • Reuters

«Я всегда был противником коллективных наказаний. Нельзя наказывать всех за проступки, которые конкретные люди не совершали», — цитирует президента IIHF «Спорт-Экспресс».

По его словам, хоккеистов нельзя наказывать за то, к чему они вообще не причастны. Он также вспомнил ситуацию с дисквалификацией женской сборной России на Олимпиаде 2014 года в Сочи, хотя проверки показывали, что спортсменки тогда были чисты.

«Хоккей в принципе чист. Российский — в том числе. И я считаю, что хоккеистов трогать нельзя. Разберитесь с теми, кто был нечист», — добавил Фазель.

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов только в нейтральном статусе.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.

Ранее сообщалось, что глава IIHF не рассматривает вариант переноса ЧМ по хоккею 2023 года из России.

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