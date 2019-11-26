Глава IIHF призвал WADA не наказывать российских хоккеистов

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель призвал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не наказывать российских хоккеистов.

«Я всегда был противником коллективных наказаний. Нельзя наказывать всех за проступки, которые конкретные люди не совершали», — цитирует президента IIHF «Спорт-Экспресс».

По его словам, хоккеистов нельзя наказывать за то, к чему они вообще не причастны. Он также вспомнил ситуацию с дисквалификацией женской сборной России на Олимпиаде 2014 года в Сочи, хотя проверки показывали, что спортсменки тогда были чисты.

«Хоккей в принципе чист. Российский — в том числе. И я считаю, что хоккеистов трогать нельзя. Разберитесь с теми, кто был нечист», — добавил Фазель.

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов только в нейтральном статусе.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.

Ранее сообщалось, что глава IIHF не рассматривает вариант переноса ЧМ по хоккею 2023 года из России.