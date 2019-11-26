Глава IIHF не рассматривает вариант переноса ЧМ по хоккею 2023 года из России

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что в организации не допускают возможности переноса чемпионата мира 2023 года из России после рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Отмечу, что нам надо будет дождаться решения WADA 9 декабря, так как это важно, поскольку мы не знаем, что они решат. Исполком может принять предложение комитета, может изменить что-то в рекомендации. Что касается вопроса по чемпионатам мира в России, то турниры уже распределены. Не вижу, чтобы изменения мест проведения турниров были бы сделаны правомерно, поэтому думаю, что изменить место проведения этих соревнований невозможно», — цитирует Фазеля ТАСС.

Он отметил, что юристы, с которыми он разговаривал по данной теме, не представляют возможности для переноса турниров, так как под соревнования уже заключены контракты со спонсорами.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры из-за выявления преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, которые были переданы организации в январе 2018 года.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.

Напомним, что в 2023 году на территории России должны пройти молодёжное мировое первенство в Омске и Новосибирске, а также чемпионат мира в Санкт-Петербурге. Помимо этого ФХР подал заявку на проведение в 2021 году чемпионата мира среди женщин в Уфе.

Ранее МОК призвал Россию предоставить WADA необработанные данные московской лаборатории.