МОК призвал Россию предоставить WADA необработанные данные московской лаборатории

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал российские власти передать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) необработанные данные московской лаборатории.

«Это очень важный момент, потому что наличие полностью достоверных, оригинальных данных позволит убедиться, что будет достигнута справедливость, что виновные будут соответственно наказаны, а невиновные — полностью защищены. Таким образом мы избежим того, чтобы тень подозрений легла на новое поколение чистых российских спортсменов», — говорится в сообщении пресс-службы МОК.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры из-за выявления преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, которые были переданы организации в январе 2018 года.

Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус заявил, что не исключает перехода российских спортсменов в другие страны из-за санкций WADA.