МОК призвал Россию предоставить WADA необработанные данные московской лаборатории

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Международный олимпийский комитет (МОК) призвал российские власти передать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) необработанные данные московской лаборатории.
МОК призвал Россию предоставить WADA необработанные данные московской лаборатории
  • Reuters

«Это очень важный момент, потому что наличие полностью достоверных, оригинальных данных позволит убедиться, что будет достигнута справедливость, что виновные будут соответственно наказаны, а невиновные — полностью защищены. Таким образом мы избежим того, чтобы тень подозрений легла на новое поколение чистых российских спортсменов», — говорится в сообщении пресс-службы МОК.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры из-за выявления преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, которые были переданы организации в январе 2018 года.

Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус заявил, что не исключает перехода российских спортсменов в другие страны из-за санкций WADA.

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