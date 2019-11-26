Ганус не исключил переход спортсменов в другие страны из-за санкций WADA

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказал мнение, что многие российские атлеты могут сменить спортивное гражданство, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) введёт санкции в отношении России.

«Если исполнительный комитет WADA примет решение ограничить российским спортсменам доступ к участию в крупных международных спортивных событиях, многие из них могут покинуть российскую юрисдикцию. Те же, кто решит выступать от России, смогут это делать только под нейтральным флагом и без гимна», — приводит слова Гануса «Вечерняя Москва».

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов только в нейтральном статусе.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.

Ранее сообщалось, что МОК выступил с заявлением относительно рекомендаций комитета WADA по России.