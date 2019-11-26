Ганус не исключил переход спортсменов в другие страны из-за санкций WADA
- РИА Новости
«Если исполнительный комитет WADA примет решение ограничить российским спортсменам доступ к участию в крупных международных спортивных событиях, многие из них могут покинуть российскую юрисдикцию. Те же, кто решит выступать от России, смогут это делать только под нейтральным флагом и без гимна», — приводит слова Гануса «Вечерняя Москва».
25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов только в нейтральном статусе.
Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.
Ранее сообщалось, что МОК выступил с заявлением относительно рекомендаций комитета WADA по России.