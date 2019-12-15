Матчи сборной, выступление Загитовой и рекордная посещаемость: как Россия использует футбольное поле для развития хоккея

На «Газпром Арене» прошёл матч сборных России и Финляндии в рамках Кубка Первого канала. Отечественная команда одержала победу, но не смогла занять первое место в итоговой таблице. Хотя встреча не имела высокой турнирной ценности, на стадион пришли более 65 тыс. болельщиков. Футбольный стадион в Санкт-Петербурге уже не первый раз используется для проведения хоккейных матчей. В чём плюсы такой тенденции — в материале RT.

«Красная машина» не дотянула до рекорда

Сборная России лишилась всех шансов на победу в Кубке Первого канала уже на первых минутах встречи с финнами. К этому моменту прозвучала финальная сирена в параллельном матче между Швецией и Чехией. На традиционном построении в честь подопечных Милоша Ржиги по ошибке включили гимн Казахстана. Данное обстоятельство, видимо, выбило чехов из колеи. Они уступили (1:3), что российскую команду категорически не устраивало.

Футбольный стадион на Крестовском острове подготовили для хоккея довольно быстро. Ещё 6 декабря «Зенит» принимал здесь московское «Динамо». Для площадки был выбран «канадский» размер 60 на 26 метров. «Красная машина» выступила на «Газпром Арене» второй год подряд. 16 декабря 2018 года россияне ещё с Ильёй Воробьёвым на тренерском мостике не оставили той же Финляндии никаких шансов (5:0).

Ту игру посетил 71 381 зритель. Ничего подобного отечественный хоккей прежде не знал. Рекорд посещаемости свыше 60 лет принадлежал матчу сборных СССР и Швеции на чемпионате мира — 1957. Посмотреть на Всеволода Боброва, Вениамина Александрова, Константина Локтева и Николая Сологубова пришли тогда свыше 55 тыс. любителей хоккея.

Некоторые хоккеисты в нынешнем составе сборной России уже имели опыт игры на больших стадионах. Так, нападающему Михаилу Григоренко запомнился матч на открытом воздухе в Колорадо в рамках НХЛ. В Петербурге зрителям не пришлось мёрзнуть. Закрытие крыши «Газпром Арены» сделало просмотр хоккея вполне комфортным, поэтому на встречу Еврохоккейтура питерцы шли семьями. Их совсем не смущало, что спортивного значения в противостоянии оставалось не так много.

Перед схваткой Григоренко признавался, что вся команда с нетерпением ждёт возможности выступить на «Газпром Арене». Впечатления от прошлой игры запомнились всем на целый год. Как выразился игрок, это всегда «крутое зрелище». А как-то по-особенному привыкать к стадиону не нужно, также заметил Григоренко. Кроме большего количества посадочных мест, принципиальных отличий от привычных дворцов спорта нет.

Дубль Слепышева и шатаут Сорокина

Россияне открыли счёт уже в дебюте, реализовав первое же большинство. Вадим Шипачёв оказался в полном одиночестве на синей линии и мог бросать сам. Однако форвард решил сыграть хитрее и вместо этого отправил шайбу на пятачок, где стоял Антон Слепышев. Тому оставалось лишь аккуратно подставить клюшку. В конце третьего периода нападающий ЦСКА оформил дубль метким попаданием в «девятку» с близкого расстояния. По сути, этот успех предопределил исход сражения.

Накануне много шума наделал гол вратаря финской сборной Франса Туохимаа шведам. Продолжения его снайперских подвигов в шутку опасались и в воскресенье. Однако на «Газпром Арене» Туохимаа предпочёл сосредоточиться на выполнении своих прямых обязанностей. Он отразил много сложных бросков россиян и тем самым выполнил наказ своего главного тренера Юкки Ялонена. Тот обещал сыграть против России лучше, чем в прошлом году. И результат налицо. Впрочем, коллега Туохимаа по амплуа Илья Сорокин выступил ещё успешнее. В его активе матч на ноль. Очевидцами знаменательного достижения стали 67 877 болельщиков на трибунах.

«Впечатления от игры на футбольном стадионе только хорошие. Я старался концентрироваться на игре, на шайбе. Если ты будешь думать о том, что на тебя смотрят 70 тысяч человек, это не поможет», — заявил Сорокин, выразив сожаление из-за того, что сборной не удалось выиграть турнир.

При желании в этой игре можно было усмотреть и дуэль бывшего и нынешнего наставников СКА. Ялонен, как известно, тренировал питерских армейцев в 2012—2014 годах, в то время как Кудашов совмещает посты в клубе и сборной с минувшего лета. Совсем скоро, 19 декабря, СКА и ЦСКА сойдутся на «Газпром Арене» в одном из самых интригующих матчей регулярного сезона КХЛ. Согласно заявлению члена совета директоров СКА и КХЛ Александра Медведева, изначально питерцы планировали провести на стадионе ещё одну календарную игру. Однако опасения не собрать на встрече с череповецкой «Северсталью» 60 тыс. человек вынудили руководство отказаться от данной затеи.

Хоккейное будущее «Газпром Арены»

Армейское дерби, кстати, может и превзойти матч сборной по количеству зрителей. Ведь перед игрой ожидается выступление олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой, которая 13 декабря объявила о приостановке спортивной карьеры.

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О совмещении мероприятий по хоккею и фигурному катанию на одной площадке давно мечтают многие любители спорта в нашей стране.

Всё больше разговоров ходит и о необходимости проводить на «Газпром Арене» чемпионат России по фигурному катанию. Например, ближайшие состязания состоятся 24—29 декабря в Красноярске. В Петербурге их могло бы увидеть больше зрителей. Да и каток уже готов.

Кроме того, на стадионе можно было бы провести вынесенную в Европу схватку регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» (с Александром Овечкиным, Евгением Кузнецовым, Дмитрием Орловым, Ильёй Самсоновым) и, к примеру, «Тампой-Бэй Лайтнинг» (с Никитой Кучеровым, Михаилом Сергачёвым и Андреем Василевским).

Кроме того, Федерация хоккея России (ФХР) рассматривает вариант с проведением на футбольном стадионе матча Россия — Канада. По мнению вице-президента организации Романа Ротенберга, «все хотят быть рядом со сборной России, так как «красная машина» — это бренд».

«Очень важен финансовый фактор: когда мы проводим такие матчи, мы считаем экономику, здесь вопрос бизнеса, мы должны быть двигателями процесса, генерировать идеи, чтобы за нами шли. Не мы должны стремиться к Канаде, а они должны стремиться к нам. Программа «красной машины» сейчас лучшая в мире, это признали даже американские и канадские специалисты. У нас своя страна и культура, мы не должны никого копировать, и сегодня было уникальное событие — это мировой уровень, но тут надо отдать должное инфраструктуре», — цитирует функционера ТАСС.

В планах Ротенберга также организация одного из матчей российской сборной под открытым небом.