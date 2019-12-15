Посол России в США поздравил Овечкина с призом Уэйна Гретцки
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«Уважаемый Александр Михайлович! Позвольте от всей души поздравить Вас с получением награды имени Уэйна Гретцки», — приводит слова Антонова пресс-служба посольства России в США.
Он отметил, что данная награда в очередной раз демонстрирует, насколько великолепным хоккеистом является Овечкин. При этом Антонов подчеркнул, что форвард остаётся настоящим патриотом России.
Ранее владелец «Вашингтона» заявил, что Овечкин заслуживает награды, как никто другой.