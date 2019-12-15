Посол России в США поздравил Овечкина с призом Уэйна Гретцки

Короткая ссылка
Посол России в США Анатолий Антонов поздравил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с получением награды имени Уэйна Гретцки за вклад в развитие американского хоккея.
Посол России в США поздравил Овечкина с призом Уэйна Гретцки
  • © Reuters

«Уважаемый Александр Михайлович! Позвольте от всей души поздравить Вас с получением награды имени Уэйна Гретцки», — приводит слова Антонова пресс-служба посольства России в США.

Он отметил, что данная награда в очередной раз демонстрирует, насколько великолепным хоккеистом является Овечкин. При этом Антонов подчеркнул, что форвард остаётся настоящим патриотом России.

Ранее владелец «Вашингтона» заявил, что Овечкин заслуживает награды, как никто другой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить