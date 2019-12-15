Посол России в США поздравил Овечкина с призом Уэйна Гретцки

Посол России в США Анатолий Антонов поздравил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с получением награды имени Уэйна Гретцки за вклад в развитие американского хоккея.

«Уважаемый Александр Михайлович! Позвольте от всей души поздравить Вас с получением награды имени Уэйна Гретцки», — приводит слова Антонова пресс-служба посольства России в США.

Он отметил, что данная награда в очередной раз демонстрирует, насколько великолепным хоккеистом является Овечкин. При этом Антонов подчеркнул, что форвард остаётся настоящим патриотом России.

Ранее владелец «Вашингтона» заявил, что Овечкин заслуживает награды, как никто другой.