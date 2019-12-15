Перед матчем Кубка Первого канала организаторы перепутали гимны Чехии и Казахстана
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- РИА Новости
Организаторы уже успели принести свои извинения за инцидент на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).
«Перед началом встречи из-за технической накладки вместо гимна Чешской Республики прозвучал гимн Казахстана. Федерация хоккея России выражает искренние извинения сборной Чехии и поклонникам чешской команды», — гласит запись.
Ранее сообщалось, что матч Кубка Первого канала Россия — Финляндия пройдёт на хоккейной площадке канадских размеров.