Испытание временем: юниорская сборная России по хоккею впервые выиграла Кубок вызова

Юниорская сборная России впервые в истории завоевала Кубок вызова. В финале подопечные Сергея Голубовича взяли верх над командой Восточной Канады со счётом 2:1. Основное время матча завершилось вничью — на гол Павла Тютнева соперник ответил шайбой Райана Александера. Для выявления победителя соперникам потребовалось два овертайма, а решающий бросок записал себе в актив Шакир Мухамадуллин.

Юниорская сборная России впервые в истории выиграла хоккейный Кубок вызова — престижный международный турнир, не уступающий по уровню молодёжному чемпионату мира. В финале, проходившем в городе Доусон-Крик, россияне встречались с командой Восточной Канады и взяли верх в овертайме — 2:1.

Ежегодные соревнования проводятся под эгидой Канадской хоккейной ассоциации. Традиционно лишь национальная команда России представлена хоккеистами не старше 18 лет, остальные сборные заявляют игроков до 20 лет. В нынешнем розыгрыше турнира помимо россиян принимали участие Чехия, США, Канада-Восток и Канада-Запад.

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Путь к главному трофею Кубка вызова сложился для подопечных Сергея Голубовича весьма непросто. После победы на старте группового этапа над Восточной Канадой они потерпели три поражения подряд, самым чувствительным из которых оказался разгром от сборной США со счётом 7:2.

Несмотря на неудачную серию, россияне сумели собраться к полуфиналу и уверенно обыграть чехов — 5:1. Благодаря голу Данила Гущина и хет-трику Павла Тютнева они уже к первому перерыву вели со счётом 4:0. Во втором игровом отрезке Гущин оформил дубль, а чехов хватило лишь на то, чтобы забросить одну шайбу в заключительной двадцатиминутке.

В финале Россию ожидала команда Восточной Канады. Тренерский штаб принял решение не менять состав по сравнению с полуфиналом, хотя этот матч должен был стать третьим за три дня. И ставка сработала: отечественные юниоры активно действовали на льду, прессинговали на протяжении всей игры и не позволяли расслабляться хозяевам льда.

Однако и канадцы не выглядели мальчиками для битья. Во втором периоде в ворота Егора Гуськова был назначен буллит, но голкипер сумел отразить бросок. Благодаря блестящей игре защитников и вратарей счёт мог так и не быть открыт в основное время, но болельщиков ждала богатая на события концовка матча.

На 56-й минуте счёт открыл лучший бомбардир Кубка вызова Павел Тютнев. Нападающий застал врасплох соперника дальним броском в большинстве. Однако спокойно довести матч до финальной сирены подопечным Голубовича не удалось: после гола последовало два подряд удаления за задержку, одно из которых судьи могли оставить без внимания. Канадцы предсказуемо воспользовались численным большинством и перевели игру в овертайм.

По правилам турнира дополнительный игровой отрезок длится 20 минут, однако соперникам не хватило одного периода для выявления победителя. Лишь на пятой минуте второго овертайма, после того как североамериканцы заработали удаление, защитник Шакир Мухамадуллин щелчком со средней дистанции остановил часы и угодил в объятия партнёров.

3,5 часа — вот столько продолжался финальный матч Мирового кубка вызова U18 с двумя овертаймами! Для тех, кто всё пропустил (и тех, кто просто хочет ещё раз пережить эти эмоции) собрали самое важное в ролик покороче.#снамироссияpic.twitter.com/RZNeK0HxqZ — Хоккей России (@russiahockey) December 16, 2019

«Останавливаться на этой победе не стоит»

В общей сложности финальный матч продлился три с половиной часа. После окончания встречи Сергей Голубович поделился с журналистами своими впечатлениями от турнира.

«Эмоции невероятные! Но очень важно напомнить себе главные цели. Останавливаться на этой победе не стоит», — приводит слова наставника официальный сайт Федерации хоккея России.

Он отметил, что в таких матчах тренеры устают не меньше, чем игроки. Только если хоккеисты больше устают физически, то тренерский штаб — морально. Голубович также отдал должное характеру своих подопечных.

«Много раз говорилось об этом — если у команды есть характер, она будет добиваться результата. Да, может быть не всегда всё будет получаться. Но характер у этих ребят есть», — заявил специалист.

Нынешний результат значим ещё и тем, что Кубок вызова является последним крупным турниром для юниорской сборной в преддверии чемпионата мира, который пройдёт с 16 по 29 апреля 2020 года. По словам Голубовича, хоккеисты получили ценный опыт выступления на подобном уровне.

«Все команды примерно равны по уровню. Может быть, они не так сильны тактически, но самое главное — физически все здоровые, большинство хоккеистов старше на год-два. Но наши ребята играли строго, играли по системе, над которой мы работаем, и которая даёт результат. Кто самый большой молодец сегодня? Вся команда», — заключил тренер.

По итогам соревнований в символическую сборную были включены два россиянина — вратарь Гуськов и защитник Даниил Чайка. Голкипер признался, что финальная встреча далась ему особенно тяжело.

«Сил говорить в раздевалке перед вторым овертаймом уже не было, но мы всё понимали — либо мы, либо они. Мы больше хотели. Сказали друг другу, что в этом году у нас в сборной последний матч, надо на праздники уйти с хорошим настроением. Насколько устал по шкале от 1 до 10? На 10! Сейчас больше всего хочется лечь в кровать и поспать», — рассказал Гуськов.

Вклад в победу воспитанников уфимского «Салавата Юлаева» высоко оценил спортивный директор клуба Василий Чижов.

«Хочу поздравить всех болельщиков с этой важной и исторической победой. Для Уфы вдвойне приятно, что победная шайба в овертайме финального матча с канадцами на счету Шакира Мухамадуллина, которого в «Салавате» постепенно подводят к основной команде. Кроме того, рады и за нашего форварда Александра Пашина. Ребята побеждают на международной арене, представляя свою страну, а это всегда здорово», — цитирует функционера «Чемпионат».

Добавим, что в матче за бронзовые медали турнира прошлогодний победитель, сборная США, в овертайме обыграла Чехию со счётом 2:1.