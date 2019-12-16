Тренер юниорской сборной России по хоккею оценил победу на Мировом кубке вызова

Короткая ссылка
Главный тренер юниорской сборной России по хоккею Сергей Голубович поделился впечатлениями от игры команды после её победы над Восточной Канадой в финале Мирового кубка вызова.
Тренер юниорской сборной России по хоккею оценил победу на Мировом кубке вызова
  • ©fhr.ru

«Это огромный опыт в ходе подготовки к юниорскому чемпионату мира — поиграть со старшими командами, все они примерно равны по уровню», — цитирует специалиста официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

Он отметил, что большинство команд старше его подопечных на два года и были достаточно оснащены в физическом плане. По его словам, россияне действовали строго по отработанной системе.

«Кто самый большой молодец сегодня? Вся команда. Естественно, эмоции невероятные! Но очень важно всем сразу напомнить себе главные цели. Останавливаться на этой победе не стоит», — заявил Голубович.

Он также подчеркнул, что его игроки способны на многое, если будут всегда проявлять характер.

Ранее сообщалось, что юниорская сборная России по хоккею впервые в истории выиграла Мировой кубок вызова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить