Тренер юниорской сборной России по хоккею оценил победу на Мировом кубке вызова

Главный тренер юниорской сборной России по хоккею Сергей Голубович поделился впечатлениями от игры команды после её победы над Восточной Канадой в финале Мирового кубка вызова.

«Это огромный опыт в ходе подготовки к юниорскому чемпионату мира — поиграть со старшими командами, все они примерно равны по уровню», — цитирует специалиста официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

Он отметил, что большинство команд старше его подопечных на два года и были достаточно оснащены в физическом плане. По его словам, россияне действовали строго по отработанной системе.

«Кто самый большой молодец сегодня? Вся команда. Естественно, эмоции невероятные! Но очень важно всем сразу напомнить себе главные цели. Останавливаться на этой победе не стоит», — заявил Голубович.

Он также подчеркнул, что его игроки способны на многое, если будут всегда проявлять характер.

Ранее сообщалось, что юниорская сборная России по хоккею впервые в истории выиграла Мировой кубок вызова.