Российские хоккеистки стали победительницами Турнира шести наций

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Женская олимпийская сборная России стала победителем международного хоккейного состязания — Турнира шести наций.
Российские хоккеистки стали победительницами Турнира шести наций
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В финале российские хоккеистки одержали победу над сборной Чехии со счётом 3:1.

На пути к финалу сборная России обыграла команды Норвегии (4:2) и Дании (6:0), а чешки, в свою очередь, взяли верх над сборными Венгрии (4:1) и Франции (6:1).

Матчи Турнира четырёх наций проходили в Сочи.

Ранее сообщалось, что ФХР хочет организовать матч сборной России на открытом воздухе.

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