Российские хоккеистки стали победительницами Турнира шести наций

Женская олимпийская сборная России стала победителем международного хоккейного состязания — Турнира шести наций.

В финале российские хоккеистки одержали победу над сборной Чехии со счётом 3:1.

На пути к финалу сборная России обыграла команды Норвегии (4:2) и Дании (6:0), а чешки, в свою очередь, взяли верх над сборными Венгрии (4:1) и Франции (6:1).

Матчи Турнира четырёх наций проходили в Сочи.

👧🏒 Основные моменты матча женской олимпийской сборной против команды Чехии 👇🏻#снамироссияpic.twitter.com/obhng8GC1q — Хоккей России (@russiahockey) 15 декабря 2019 г.

Ранее сообщалось, что ФХР хочет организовать матч сборной России на открытом воздухе.