Российские хоккеистки стали победительницами Турнира шести наций
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В финале российские хоккеистки одержали победу над сборной Чехии со счётом 3:1.
На пути к финалу сборная России обыграла команды Норвегии (4:2) и Дании (6:0), а чешки, в свою очередь, взяли верх над сборными Венгрии (4:1) и Франции (6:1).
Матчи Турнира четырёх наций проходили в Сочи.
👧🏒 Основные моменты матча женской олимпийской сборной против команды Чехии 👇🏻#снамироссияpic.twitter.com/obhng8GC1q— Хоккей России (@russiahockey) 15 декабря 2019 г.
Ранее сообщалось, что ФХР хочет организовать матч сборной России на открытом воздухе.