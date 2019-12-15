ФХР хочет организовать матч сборной России на открытом воздухе

Федерация хоккея России (ФХР) планирует провести один из матчей национальной сборной на ледовой площадке под открытым небом.

Об этом заявил первый вице-президент ФХР и глава штаба национальной команды Роман Ротенберг, слова которого передаёт ТАСС.

Он также отметил, что в федерации есть подобный опыт, когда проводился Матч звёзд КХЛ, но подчеркнул, что организация подобного мероприятия несёт в себе много рисков, в частности связанных с погодой.

Ранее Ротенберг прокомментировал возможность приезда в Россию клубов Национальной хоккейной лиги.