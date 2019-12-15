ФХР хочет организовать матч сборной России на открытом воздухе
- © Алексей Куденко
- РИА Новости
Об этом заявил первый вице-президент ФХР и глава штаба национальной команды Роман Ротенберг, слова которого передаёт ТАСС.
Он также отметил, что в федерации есть подобный опыт, когда проводился Матч звёзд КХЛ, но подчеркнул, что организация подобного мероприятия несёт в себе много рисков, в частности связанных с погодой.
Ранее Ротенберг прокомментировал возможность приезда в Россию клубов Национальной хоккейной лиги.