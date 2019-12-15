Ротенберг: матч НХЛ в России — вопрос бизнеса
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- РИА Новости
«Мы теоретически рассматриваем вариант матча со сборной Канады на футбольном стадионе. Но всё зависит от календаря, от соперника и от финансов. Матч «Вашингтона» в России? Мы считаем экономику. Но если нам выпишут счёт на $10 млн, то это никак не бьётся. Это вопрос бизнеса, а не политики. НХЛ играет в Финляндии, и мы знаем экономику. В России они выставляют другую цену. Если это будет выгодно, то пожалуйста», — цитирует Ротенберга Sport24.
Ранее сообщалось, что хоккейный матч сборных России и Финляндии посетили почти 68 тыс. болельщиков.