Ротенберг: матч НХЛ в России — вопрос бизнеса

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Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг прокомментировал возможность приезда в Россию клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Ротенберг: матч НХЛ в России — вопрос бизнеса
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Мы теоретически рассматриваем вариант матча со сборной Канады на футбольном стадионе. Но всё зависит от календаря, от соперника и от финансов. Матч «Вашингтона» в России? Мы считаем экономику. Но если нам выпишут счёт на $10 млн, то это никак не бьётся. Это вопрос бизнеса, а не политики. НХЛ играет в Финляндии, и мы знаем экономику. В России они выставляют другую цену. Если это будет выгодно, то пожалуйста», — цитирует Ротенберга Sport24

Ранее сообщалось, что хоккейный матч сборных России и Финляндии посетили почти 68 тыс. болельщиков.

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