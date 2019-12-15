«Не понимали, что происходит»: на Кубке Первого канала перепутали гимны Чехии и Казахстана

В преддверии матча Кубка Первого канала между Чехией и Швецией по ошибке прозвучал гимн Казахстана. Композицию пришлось спешно выключать, а ФХР принесла извинения чешским гостям. В свою очередь, защитник команды Якуб Ержабек поблагодарил болельщиков за то, что они самостоятельно исполнили гимн.

Один из двух заключительных матчей Кубка Первого канала по хоккею оказался омрачён неприятным инцидентом. Перед началом встречи между Чехией и Швецией в Москве на «ЦСКА Арене» организаторы не смогли включить чешский гимн.

На стадионе заиграла совершенно посторонняя мелодия, а подопечные Милоша Ржиги лишь недоумевающе переглядывались между собой. Позже выяснилось, что это был гимн Казахстана. Свою ошибку быстро осознали и технические сотрудники арены, которые поспешили выключить композицию.

Однако чешский гимн воспроизведён так и не был. Спасли ситуацию приехавшие из этой страны болельщики, которые исполнили композицию «Kde domov můj?» вживую. В знак благодарности хоккеисты начали стучать клюшками о лёд.

«Напрасно мы ждали, когда организаторы включат наш гимн, ситуацию исправили фанаты», — отреагировала пресс-служба чешской сборной в Twitter.

Marně jsme čekali, až nám pořadatelé zahrají naši hymnu, ale fanoušci to zachránili 🦁 pic.twitter.com/mUyTnqgC58 — Hokejový nároďák (@narodnitym) 15 декабря 2019 г.

Спустя минуту диктор по громкой связи извинился перед гостями, а вскоре последовали извинения и на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).

«Перед началом матча из-за технической накладки вместо гимна Чешской Республики прозвучал национальный гимн Казахстана. Федерация хоккея России выражает искренние извинения сборной Чехии и болельщикам чешской команды», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте федерации.

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Сложно сказать, насколько произошедшее повлияло на команду, но в результате сборная Чехии потерпела поражение — 1:3 и позволила сопернику гарантировать себе победу на Кубке Первого канала. В свою очередь, коллектив Ржиги финишировал на последнем месте в турнирной таблице с тремя очками в активе. Команда в овертайме обыграла Финляндию, но в серии буллитов уступила России.

Сам Ржига после матча не скрывал эмоций и не скупился на критику в адрес организаторов, которые не сумели разобраться в ситуации и включить чешский гимн.

«Это позор. Ощущение такое, будто бы турнир закончился после отъезда сборной России в Санкт-Петербург. Не лучшие действия со стороны организаторов турнира. Спасибо болельщикам. Благодаря их пению мы слышали гимн, хотя правильного музыкального сопровождения не было», — приводит слова Ржиги Isport.cz.

Чуть менее эмоционально высказался о произошедшем защитник подольского «Витязя» Якуб Ержабек. По его словам, хоккеисты во время исполнения гимнов пребывали в откровенном ступоре.

«Не знаю, что там случилось перед игрой — мы просто смотрели друг на друга с ребятами и не понимали, что происходит. Это правда был гимн Казахстана? Удивительно. Хорошо, что наши болельщики спасли ситуацию», — цитирует хоккеиста «Р-Спорт».

А официальный представитель сборной Чехии Зденек Цикмунд призвал отнестись к произошедшему спокойно, поскольку любая техника иногда даёт сбои.

«Это техническая ошибка, которая может случиться. Но технику отлично заменила ​​группа наших поклонников в зале», — приводит слова Цикмунда Hokey.cz.

Более подробно о произошедшем рассказали присутствовавшие на игре чешские журналисты. Так, Зденек Янда назвал данную ситуацию «неловкой».

«Организаторы включили неправильный гимн. Гимна Чехии так и не прозвучало. К счастью, ситуацию спасли чешские фанаты: они спонтанно начали петь сами. Игроки национальной команды наградили их аплодисментами», — написал в Twitter Янда.

Tak to byl trapas. Pořadatelé pustili špatnou hymnu. Na tu českou vůbec nedošlo... Naštěstí to napravili čeští fanoušci, kteří ji spontánně začali sami od sebe zpívat. Hráči @narodnitym je pak za to odměnili potleskem... — Zdenek Janda (@zdenek_janda) 15 декабря 2019 г.

Помимо этого автор задался вопросом, не являлась ли ошибка с гимнами преднамеренной, хотя не совсем понятно, какую цель в таком случае преследовали организаторы.

«Это знают только они сами. Русские не впервые ошибаются с гимном другой страны», — подытожил Янда в колонке на портале Hokej.cz.

Впрочем, данная ситуация действительно является далеко не первой в своём роде на Кубке Первого канала. Так, всего три года назад во время турнира возникли проблемы с шведским гимном. В отличие от чешского, его включить удалось, но только на пять—десять секунд. Недоумевавшим хоккеистам и болельщикам оставалось лишь удивлённо покачивать головами, пытаясь понять, что происходит. Тогда также последовали извинения со стороны ФХР.

А всего спустя несколько дней пострадала уже сборная России. Перед матчем с Чехией гимн должна была исполнить оперная певица, народная артистка России Хибла Герзмава. Однако она перепутала строчки композиции. Наконец, в преддверии встречи с Финляндией организаторы включили неузнаваемую фонограмму гимна, а исполнила его Лариса Долина.