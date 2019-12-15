«Не понимали, что происходит»: на Кубке Первого канала перепутали гимны Чехии и Казахстана
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
Один из двух заключительных матчей Кубка Первого канала по хоккею оказался омрачён неприятным инцидентом. Перед началом встречи между Чехией и Швецией в Москве на «ЦСКА Арене» организаторы не смогли включить чешский гимн.
На стадионе заиграла совершенно посторонняя мелодия, а подопечные Милоша Ржиги лишь недоумевающе переглядывались между собой. Позже выяснилось, что это был гимн Казахстана. Свою ошибку быстро осознали и технические сотрудники арены, которые поспешили выключить композицию.
Однако чешский гимн воспроизведён так и не был. Спасли ситуацию приехавшие из этой страны болельщики, которые исполнили композицию «Kde domov můj?» вживую. В знак благодарности хоккеисты начали стучать клюшками о лёд.
«Напрасно мы ждали, когда организаторы включат наш гимн, ситуацию исправили фанаты», — отреагировала пресс-служба чешской сборной в Twitter.
Marně jsme čekali, až nám pořadatelé zahrají naši hymnu, ale fanoušci to zachránili 🦁 pic.twitter.com/mUyTnqgC58— Hokejový nároďák (@narodnitym) 15 декабря 2019 г.
Спустя минуту диктор по громкой связи извинился перед гостями, а вскоре последовали извинения и на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).
«Перед началом матча из-за технической накладки вместо гимна Чешской Республики прозвучал национальный гимн Казахстана. Федерация хоккея России выражает искренние извинения сборной Чехии и болельщикам чешской команды», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте федерации.
Сложно сказать, насколько произошедшее повлияло на команду, но в результате сборная Чехии потерпела поражение — 1:3 и позволила сопернику гарантировать себе победу на Кубке Первого канала. В свою очередь, коллектив Ржиги финишировал на последнем месте в турнирной таблице с тремя очками в активе. Команда в овертайме обыграла Финляндию, но в серии буллитов уступила России.
Сам Ржига после матча не скрывал эмоций и не скупился на критику в адрес организаторов, которые не сумели разобраться в ситуации и включить чешский гимн.
«Это позор. Ощущение такое, будто бы турнир закончился после отъезда сборной России в Санкт-Петербург. Не лучшие действия со стороны организаторов турнира. Спасибо болельщикам. Благодаря их пению мы слышали гимн, хотя правильного музыкального сопровождения не было», — приводит слова Ржиги Isport.cz.
Чуть менее эмоционально высказался о произошедшем защитник подольского «Витязя» Якуб Ержабек. По его словам, хоккеисты во время исполнения гимнов пребывали в откровенном ступоре.
«Не знаю, что там случилось перед игрой — мы просто смотрели друг на друга с ребятами и не понимали, что происходит. Это правда был гимн Казахстана? Удивительно. Хорошо, что наши болельщики спасли ситуацию», — цитирует хоккеиста «Р-Спорт».
А официальный представитель сборной Чехии Зденек Цикмунд призвал отнестись к произошедшему спокойно, поскольку любая техника иногда даёт сбои.
«Это техническая ошибка, которая может случиться. Но технику отлично заменила группа наших поклонников в зале», — приводит слова Цикмунда Hokey.cz.
Более подробно о произошедшем рассказали присутствовавшие на игре чешские журналисты. Так, Зденек Янда назвал данную ситуацию «неловкой».
«Организаторы включили неправильный гимн. Гимна Чехии так и не прозвучало. К счастью, ситуацию спасли чешские фанаты: они спонтанно начали петь сами. Игроки национальной команды наградили их аплодисментами», — написал в Twitter Янда.
Tak to byl trapas. Pořadatelé pustili špatnou hymnu. Na tu českou vůbec nedošlo... Naštěstí to napravili čeští fanoušci, kteří ji spontánně začali sami od sebe zpívat. Hráči @narodnitym je pak za to odměnili potleskem...— Zdenek Janda (@zdenek_janda) 15 декабря 2019 г.
Помимо этого автор задался вопросом, не являлась ли ошибка с гимнами преднамеренной, хотя не совсем понятно, какую цель в таком случае преследовали организаторы.
«Это знают только они сами. Русские не впервые ошибаются с гимном другой страны», — подытожил Янда в колонке на портале Hokej.cz.
Впрочем, данная ситуация действительно является далеко не первой в своём роде на Кубке Первого канала. Так, всего три года назад во время турнира возникли проблемы с шведским гимном. В отличие от чешского, его включить удалось, но только на пять—десять секунд. Недоумевавшим хоккеистам и болельщикам оставалось лишь удивлённо покачивать головами, пытаясь понять, что происходит. Тогда также последовали извинения со стороны ФХР.
А всего спустя несколько дней пострадала уже сборная России. Перед матчем с Чехией гимн должна была исполнить оперная певица, народная артистка России Хибла Герзмава. Однако она перепутала строчки композиции. Наконец, в преддверии встречи с Финляндией организаторы включили неузнаваемую фонограмму гимна, а исполнила его Лариса Долина.