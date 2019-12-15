«Не понимали, что происходит»: на Кубке Первого канала перепутали гимны Чехии и Казахстана

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Борислав Головин
В преддверии матча Кубка Первого канала между Чехией и Швецией по ошибке прозвучал гимн Казахстана. Композицию пришлось спешно выключать, а ФХР принесла извинения чешским гостям. В свою очередь, защитник команды Якуб Ержабек поблагодарил болельщиков за то, что они самостоятельно исполнили гимн.
«Не понимали, что происходит»: на Кубке Первого канала перепутали гимны Чехии и Казахстана
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

Один из двух заключительных матчей Кубка Первого канала по хоккею оказался омрачён неприятным инцидентом. Перед началом встречи между Чехией и Швецией в Москве на «ЦСКА Арене» организаторы не смогли включить чешский гимн.  

На стадионе заиграла совершенно посторонняя мелодия, а подопечные Милоша Ржиги лишь недоумевающе переглядывались между собой. Позже выяснилось, что это был гимн Казахстана. Свою ошибку быстро осознали и технические сотрудники арены, которые поспешили выключить композицию.

Однако чешский гимн воспроизведён так и не был. Спасли ситуацию приехавшие из этой страны болельщики, которые исполнили композицию «Kde domov můj?» вживую. В знак благодарности хоккеисты начали стучать клюшками о лёд.  

«Напрасно мы ждали, когда организаторы включат наш гимн, ситуацию исправили фанаты», — отреагировала пресс-служба чешской сборной в Twitter. 

Спустя минуту диктор по громкой связи извинился перед гостями, а вскоре последовали извинения и на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).  

«Перед началом матча из-за технической накладки вместо гимна Чешской Республики прозвучал национальный гимн Казахстана. Федерация хоккея России выражает искренние извинения сборной Чехии и болельщикам чешской команды», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте федерации.   

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Сложно сказать, насколько произошедшее повлияло на команду, но в результате сборная Чехии потерпела поражение — 1:3 и позволила сопернику гарантировать себе победу на Кубке Первого канала. В свою очередь, коллектив Ржиги финишировал на последнем месте в турнирной таблице с тремя очками в активе. Команда в овертайме обыграла Финляндию, но в серии буллитов уступила России.  

Сам Ржига после матча не скрывал эмоций и не скупился на критику в адрес организаторов, которые не сумели разобраться в ситуации и включить чешский гимн.  

«Это позор. Ощущение такое, будто бы турнир закончился после отъезда сборной России в Санкт-Петербург. Не лучшие действия со стороны организаторов турнира. Спасибо болельщикам. Благодаря их пению мы слышали гимн, хотя правильного музыкального сопровождения не было», — приводит слова Ржиги Isport.cz. 

Чуть менее эмоционально высказался о произошедшем защитник подольского «Витязя» Якуб Ержабек. По его словам, хоккеисты во время исполнения гимнов пребывали в откровенном ступоре.

«Не знаю, что там случилось перед игрой — мы просто смотрели друг на друга с ребятами и не понимали, что происходит. Это правда был гимн Казахстана? Удивительно. Хорошо, что наши болельщики спасли ситуацию», — цитирует хоккеиста «Р-Спорт». 

А официальный представитель сборной Чехии Зденек Цикмунд призвал отнестись к произошедшему спокойно, поскольку любая техника иногда даёт сбои. 

«Это техническая ошибка, которая может случиться. Но технику отлично заменила ​​группа наших поклонников в зале», — приводит слова Цикмунда Hokey.cz. 

Более подробно о произошедшем рассказали присутствовавшие на игре чешские журналисты. Так, Зденек Янда назвал данную ситуацию «неловкой».  

«Организаторы включили неправильный гимн. Гимна Чехии так и не прозвучало. К счастью, ситуацию спасли чешские фанаты: они спонтанно начали петь сами. Игроки национальной команды наградили их аплодисментами», — написал в Twitter Янда. 

Помимо этого автор задался вопросом, не являлась ли ошибка с гимнами преднамеренной, хотя не совсем понятно, какую цель в таком случае преследовали организаторы.  

«Это знают только они сами. Русские не впервые ошибаются с гимном другой страны», — подытожил Янда в колонке на портале Hokej.cz.  

Впрочем, данная ситуация действительно является далеко не первой в своём роде на Кубке Первого канала. Так, всего три года назад во время турнира возникли проблемы с шведским гимном. В отличие от чешского, его включить удалось, но только на пять—десять секунд. Недоумевавшим хоккеистам и болельщикам оставалось лишь удивлённо покачивать головами, пытаясь понять, что происходит. Тогда также последовали извинения со стороны ФХР. 

А всего спустя несколько дней пострадала уже сборная России. Перед матчем с Чехией гимн должна была исполнить оперная певица, народная артистка России Хибла Герзмава. Однако она перепутала строчки композиции. Наконец, в преддверии встречи с Финляндией организаторы включили неузнаваемую фонограмму гимна, а исполнила его Лариса Долина.

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