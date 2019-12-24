Тренер «Салавата Юлаева» о матче с «Ак Барсом» в Давосе: обе команды бились

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Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в швейцарском Давосе.

«Мне кажется, что обе команды бились и показали хороший хоккей. Метсола, как и Панин, сегодня не сыграл из-за болезни. На Кубок Шпенглера он вряд ли приедет. Мы проконсультируемся с доктором и решим, кто останется в Давосе, а кто вернётся восстанавливаться в Уфу», — сказал Цулыгин.

Он также отметил, что победы приносят команде эмоции. 

Встреча, прошедшая в Давосе в рамках KHL World Games, завершилась со счётом 4:3 в пользу «Салавата».

Ранее наставник «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов признался, что не в восторге от матча KHL World Games в Швейцарии.

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