«Воочию увидели, насколько высок уровень»: что говорили президент IIHF и мэр Давоса о матче KHL World Games

Проведение в Давосе вынесенного матча КХЛ между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» стало большой привилегией для города и швейцарских болельщиков. Об этом заявил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель. Также функционер высказался о возможном включении клуба из Швейцарии в состав участников чемпионата и выразил мнение, что в будущем КХЛ могут пополнить и другие команды из Западной Европы. Мэр Давоса Тарзициус Кавьецель признался, что в городе рады стать частью KHL World Games, а вице-президент лиги Георгий Кобылянский рассказал о будущем проекта.

«Хороший лёд не только в виски, но и на арене»

Швейцарский Давос замело снегом (как и все другие поселения в радиусе 50 км), и передвигаться в горах стало значительно сложнее. Из-за этого сам президент Международной федерации хоккея Рене Фазель опоздал на пресс-конференцию, которая должна была начаться за час до старта матча KHL World Games между «Салават Юлаевым» и «Ак Барсом».

Более того, вступительную речь на льду арены глава IIHF закончил произносить, когда часы показывали уже 19:31. В итоге сама встреча началась с 7—8-минутным опозданием, а общение с прессой было перенесено на первый перерыв. Неудивительно, что тема непогоды стала одной из главных, однако, по признанию всех участников мероприятия, снегопад нисколько не испортил впечатления от самого хоккейного действа.

«Для Давоса и швейцарских болельщиков принимать вас здесь — большая привилегия. Только вот погода не самая лучшая, не так-то просто добраться сюда. Из-за сильного снегопада мы недосчитались порядка 1—2 тыс. болельщиков. Но людям нравится смотреть хоккей уровня КХЛ», — заявил Фазель.

В свою очередь, вице-президент лиги по хоккейным операциям Георгий Кобылянский поблагодарил принимающую сторону за отличный лёд.

«Мы действительно рады, что прямо накануне Кубка Шпенглера провели в Давосе вынесенную игру КХЛ — зелёное дерби. Большое спасибо клубу «Давос», который помог нам в организации встречи. Всё прошло на высшем уровне. Да и лёд здесь отличного качества. Данис Зарипов даже сказал, что лучшего давно не видел. Но с погодой действительно не повезло. Наверное, на трибунах могло быть больше зрителей», — отметил Кобылянский.

Также вице-президент КХЛ рассказал о будущем проекта KHL World Game, напомнив, что уже 10 и 11 января в Таллине сразятся «Йокерит» и «Северсталь».

«По следующему сезону окончательного решения нет. Существуют некие планы. Когда появится конкретика, мы о них расскажем», — пообещал Кобылянский.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции мэр Давоса Тарзициус Кавьецель подчеркнул, что в городе рады принять событие такого высокого уровня, а также выразил надежду на успешное проведение грядущих встреч Кубка Шпенглера.

Спортивный директор этого турнира Фреди Паргатци также признался, что проведение вынесенного матча КХЛ принесло ему исключительно положительные эмоции.

«Спасибо, что посетили наш снежный Давос. Приятно слышать, что у нас хороший лёд не только в виски, но и на арене. Большая честь принимать игру КХЛ во второй раз, в 2010-м здесь встречались «Спартак» и СКА. Надеюсь, матч всем понравится, и вы вернётесь в Давос в самом ближайшем будущем», — заявил функционер.

«КХЛ ставит перед собой цель развиваться как на Запад, так и на Восток»

Часто участников пресс-конференции спрашивали и о потенциальном вступлении швейцарских клубов в КХЛ. Фазель отметил, что такое возможно, но есть немало препятствий, мешающих подобному развитию событий.

«Применительно к этой теме возникает немало вопросов: бюджеты, перелёты. Только Женева и Цюрих могут потянуть такой масштаб. Первый вариант — самый реальный, ранее об этом шли переговоры. КХЛ ставит перед собой цель развиваться как на Запад, так и на Восток. В Лиге фокусируются на больших городах, а не таких, как Давос», — подчеркнул президент IIHF.

Вместе с тем он прокомментировал информацию о том, что швейцарская федерация якобы запретила местным клубам вступать в КХЛ.

«Думаю, в Швейцарии не станут препятствовать этому, но при условии, что в случае возвращения команда возобновит выступление в национальном первенстве с низших лиг. Это основополагающий момент», — добавил Фазель.

При этом функционер подчеркнул, что развитие КХЛ на Запад — «лишь вопрос времени».

«КХЛ идёт на Восток: Южная Корея, Япония, возможно появится ещё одна команда в Китае. Тогда станет реальным создание Восточной конференции. На Западе есть Париж, Лондон, итальянская федерация думает о Милане. Почему бы не присоединиться к проекту Австрии, Германии? Рано или поздно это случится», — предположил Фазель.

Порассуждали присутствующие и о гипотетическом вступлении в КХЛ местного «Давоса», который в настоящий момент занимает четвёртое место в Национальной лиге.

«Со спортивной точки зрения это хорошая идея, но у нас очень маленький город, и мы рады выступать в своём чемпионате. Хотим стать чемпионами Швейцарии», — отметил Паргатци.

В свою очередь, мэр Кавьецель подтвердил, что население Давоса слишком мало для команды КХЛ, а также отметил, что ближайшей целью местного коллектива является завоевание 32-го титула в первенстве страны, а не вступление в Континентальную хоккейную лигу.

«Всё не так просто — у нас в радиусе 100 км проживает всего 100 тыс. человек, тогда как в Берне или Женеве — 400—500 тыс. только в самих городах. Для нас это большая проблема. На самые интересные игры «Давоса» приходит по 5 тыс. человек, у нас маленький бюджет и нет возможности двигать клуб к следующему чемпионству. У нас пока 31 титул, четыре были завоёваны при мне», — заявил градоначальник.

На это Фазель с улыбкой парировал, что его родной «Фрибур» не становился чемпионом Швейцарии, даже когда в составе команды выступали известные российские хоккеисты Вячеслав Быков и Андрей Хомутов.

Наконец, исполнительный директор Швейцарской федерации хоккея Патрик Блох отметил, что сотрудничество с КХЛ приносит немалый опыт.

«Мы посмотрели, как устроена работа лиги с точки зрения технической оснащённости. Наш директор по судейству загорелся идеей использовать больше камер для просмотра спорных моментов, как у вас. Надеюсь, скоро внедрим данную инновацию. Стремимся двигаться вверх. Также знаю про систему «умных» шайб. Всё это впечатляет нас», — признался функционер.

Он также отметил, что недавно общался с единственным швейцарским хоккеистом в КХЛ на данный момент Свеном Андригетто и тот рассказал, что ему всё нравится в лиге.

«Теперь мы воочию увидели, насколько высок уровень. Для нас большая честь принимать такой матч. В Давос приехало большое количество отличных хоккеистов, некоторые из которых ранее играли у нас», — добавил Блох.