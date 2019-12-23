Кобылянский похвалил «Давос» за организацию матча KHL World Games

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Георгий Кобылянский оценил организацию матча регулярного чемпионата между уфимским «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом» в швейцарском Давосе.

«Мы действительно рады, что проводим накануне Кубка Шпенглера вынесенную игру — зелёное дерби «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Со стороны организации спасибо клубу «Давос», который помог нам в организации с точки зрения хоккейных операций. Всё на высшем уровне», — сказал Кобылянский.

По словам вице-президента КХЛ, игрок «Ак Барса» Данис Зарипов признался ему, что давно не видел такого хорошего по качеству льда.

«С погодой не повезло, наверное, могло быть больше зрителей. Вы увидели качественную игру, думаем, что зрители довольны», — заключил Кобылянский.

Ранее спортивный директор Кубка Шпенглера оригинально пошутил о качестве льда на арене в Давосе.