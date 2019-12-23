Спортивный директор Кубка Шпенглера оригинально пошутил о качестве льда на арене в Давосе

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Спортивный директор Кубка Шпенглера Фреди Паргатци в перерыве матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между уфимским «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом» в швейцарском Давосе оригинально пошутил о качестве льда на местной арене.

«Со стороны «Давоса» и организационного комитета Кубка Шпенглера мы рады видеть здесь КХЛ. Спасибо, что посетили наш снежный Давос. Приятно слышать, что у нас лёд хороший не только в виски, но и на арене», — сказал Паргатци.

Он подчеркнул, что для города большая честь второй раз принимать матч КХЛ, а также высказался о возможном появлении команды КХЛ в Давосе.

«КХЛ — хорошая лига, со спортивной точки зрения это будет хорошая идея, но у нас очень маленький город для такой лиги, и мы рады выступать в своём чемпионате, мы хотим стать чемпионами у себя и будем счастливы», — добавил Паргатци.

Ранее мэр Давоса признался, что горд принимать матч КХЛ на местной арене.

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