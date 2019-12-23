Фазель: из-за погоды недосчитались пары тысяч болельщиков на матче KHL World Games

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель поделился эмоциями от проведения матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между уфимским «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом» в швейцарском Давосе.

«Уже давно на Кубке Шпенглера выступают команды из СССР или России и побеждают. Жаль, что не выигрывают турнир так часто в последние годы. Большая привилегия для Давоса и швейцарских болельщиков принимать здесь российские команды. Только вот погода плохая, не так просто добраться. Мы потеряли около 1—2 тыс. болельщиков из-за этого. Хотя людям нравится уровень КХЛ», — заявил Фазель.

Ранее вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский похвалил «Давос» за организацию матча KHL World Games.