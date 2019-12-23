Фазель: из-за погоды недосчитались пары тысяч болельщиков на матче KHL World Games
«Уже давно на Кубке Шпенглера выступают команды из СССР или России и побеждают. Жаль, что не выигрывают турнир так часто в последние годы. Большая привилегия для Давоса и швейцарских болельщиков принимать здесь российские команды. Только вот погода плохая, не так просто добраться. Мы потеряли около 1—2 тыс. болельщиков из-за этого. Хотя людям нравится уровень КХЛ», — заявил Фазель.
Ранее вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский похвалил «Давос» за организацию матча KHL World Games.