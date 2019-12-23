Фазель: из-за погоды недосчитались пары тысяч болельщиков на матче KHL World Games

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Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель поделился эмоциями от проведения матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между уфимским «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом» в швейцарском Давосе.

«Уже давно на Кубке Шпенглера выступают команды из СССР или России и побеждают. Жаль, что не выигрывают турнир так часто в последние годы. Большая привилегия для Давоса и швейцарских болельщиков принимать здесь российские команды. Только вот погода плохая, не так просто добраться. Мы потеряли около 1—2 тыс. болельщиков из-за этого. Хотя людям нравится уровень КХЛ», — заявил Фазель.

Ранее вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский похвалил «Давос» за организацию матча KHL World Games.

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