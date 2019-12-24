Фазель не исключил появления клуба из Швейцарии в КХЛ

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель ответил на вопрос, возможно ли появление клуба из Швейцарии в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Типичный русский ответ: почему нет? Но есть проблема — бюджеты, перелёты… Только Женева и Цюрих смогут справиться с этим. Женева может быть самым возможным вариантом, раньше были переговоры об этом. Одна из целей КХЛ — идти на Запад и на Восток, они фокусируются на больших городах, не таких, как Давос», — сказал Фазель.

Он также высказался об информации, согласно которой швейцарским командам запрещено вступать в КХЛ.

«Я думаю, что швейцарцы сделали возможным, чтобы одна команда могла перейти в КХЛ, но есть одно условие: если они вернутся, то начнут с низших лиг. Это главный вопрос команд», — добавил Фазель.

Ранее Фазель поделился эмоциями от проведения матча регулярного чемпионата КХЛ между уфимским «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом» в Давосе.