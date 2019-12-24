Шайба Гаврикова принесла «Коламбусу» победу над «Айлендерс» в матче НХЛ

Короткая ссылка
«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Гаврикова принесла «Коламбусу» победу над «Айлендерс» в матче НХЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

«Айлендерс» забил первым. На старте первого периода отличился Андерс Ли.

«Коламбус» ответил голами Кевина Стендунда и Натана Гербе в первой половине второго периода.

«Нью-Йорк» восстановил паритет во второй половине второй 20-минутки благодаря голу Мэтью Барзала.

Победу «Блю Джекетс» принёс гол Владислава Гаврикова, отличившегося в концовке третьего периода.

В других матчах игрового дня «Филадельфия Флайерз» взяла верх над «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1, «Оттава Сенаторз» победил «Баффало Сэйбрз» (3:1), «Виннипег Джетс» проиграл «Монреаль Канадиенс», «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Аризона Койотс» (3:2), «Вегас Голден Найтс» потерпел поражение от «Колорадо Эвеланш» (3:7), «Ванкувер Кэнакс» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» (4:2), а «Лос-Анджелес Кингз» уступил «Сент-Луис Блюз» (1:4).

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров преодолел отметку в 500 очков за карьеру в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить