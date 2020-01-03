Гол Кучерова и 38 сейвов Василевского помогли «Тампе» одержать пятую победу подряд в НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Кучерова и 38 сейвов Василевского помогли «Тампе» одержать пятую победу подряд в НХЛ
  • Reuters

Встреча прошла в Монреале и завершилась в пользу гостей — 2:1.

В составе «Лайтнинг» отличились Энтони Чирелли и россиянин Никита Кучеров. У хозяев голом отметился Джефф Питри.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 38 бросков из 39.

Для «Тампы» эта победа стала пятой подряд.

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Оттава Сенаторз», а «Канадиенс» встретится с «Питтсбург Пингвинз».

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин признан третьей звездой декабря в НХЛ.

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