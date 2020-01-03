Гол Кучерова и 38 сейвов Василевского помогли «Тампе» одержать пятую победу подряд в НХЛ
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Встреча прошла в Монреале и завершилась в пользу гостей — 2:1.
В составе «Лайтнинг» отличились Энтони Чирелли и россиянин Никита Кучеров. У хозяев голом отметился Джефф Питри.
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 38 бросков из 39.
Для «Тампы» эта победа стала пятой подряд.
В следующем матче «Тампа» сыграет с «Оттава Сенаторз», а «Канадиенс» встретится с «Питтсбург Пингвинз».
Ранее сообщалось, что Артемий Панарин признан третьей звездой декабря в НХЛ.