Панарин признан третьей звездой декабря в НХЛ

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан третье звездой в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по итогам декабря 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В 14 декабрьских матчах 28-летний россиянин набрал 22 (10+12) очков.

Второй звездой месяца признан голкипер «Питтсбург Пингвинз» Тристан Джерри, отыгравший на ноль три из восьми выигранных матчей, пропуская в среднем 1,54 шайбы и отражая 94,7% бросков за игру.

Первой звездой месяца признан форвард «Флорида пантерз» Джонатан Юбердо, который набравший 22 (6+16) очка в 13 матчах.

Ранее сообщалось, что Александр Радулов повторил личный рекорд по длительности результативной серии в НХЛ.