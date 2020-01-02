Панарин признан третьей звездой декабря в НХЛ
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В 14 декабрьских матчах 28-летний россиянин набрал 22 (10+12) очков.
Второй звездой месяца признан голкипер «Питтсбург Пингвинз» Тристан Джерри, отыгравший на ноль три из восьми выигранных матчей, пропуская в среднем 1,54 шайбы и отражая 94,7% бросков за игру.
Первой звездой месяца признан форвард «Флорида пантерз» Джонатан Юбердо, который набравший 22 (6+16) очка в 13 матчах.
Ранее сообщалось, что Александр Радулов повторил личный рекорд по длительности результативной серии в НХЛ.