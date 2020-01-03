«Флорида» обыграла «Оттаву» в НХЛ, Дадонов набрал три очка

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«Флорида Пантерз» взяла верх над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Флорида» обыграла «Оттаву» в НХЛ, Дадонов набрал три очка
  • Reuters

Встреча прошла в Оттаве и завершилась со счётом 6:3 в пользу гостей.

В составе «Пантерз» дубль оформил россиянин Евгений Дадонов, по разу отличились Ноэль Аччари, Фрэнк Ватрано, Колтон Севьюр и Джонатан Юбердо. У хозяев шайбы забрасывали Тайлер Эннис, Крис Тирни и Логан Браун.

В активе Дадонова также результативная передача. Таким образом, он набрал три очка. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 31.

Ранее гол Никиты Кучерова и 38 сейвов Андрея Василевского помогли «Тампе» одержать пятую победу подряд в НХЛ.

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