Гол Кузнецова, 38 сейвов Самсонова и новый клуб Ковальчука: как россияне провели игровой день в НХЛ

Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 38 бросков в матче с «Каролиной» и принёс своей команде победу. Его одноклубник Евгений Кузнецов стал автором заброшенной шайбы и результативного паса, в то время как Андрей Свечников раздал две голевые передачи, а Александр Овечкин — одну. Ещё один российский вратарь Антон Худобин отпраздновал победу вместе с «Далласом». Илья Ковальчук заключил контракт с «Монреалем» и продолжит карьеру в НХЛ.

Российская тройка звёзд

3 января в НХЛ состоялись два матча регулярного чемпионата, и в обеих играх российские хоккеисты были на ведущих ролях, особенно во встрече «Каролина Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз», которая подарила массу эмоций болельщикам.

В ворота «Вашингтона» встал Илья Самсонов, которому было суждено стать главным героем матча и сделать ещё один шаг к рекорду НХЛ. 22-летний голкипер очень пригодился своей команде, когда в первом периоде хозяева льда обрушились на гостей всей своей мощью. Самсонов отразил 18 бросков, а потом сделал ещё восемь сейвов во второй трети матча, не пропустив за это время ни одной шайбы.

Особенно важным получилось спасение Самсонова на 25-й минуте, когда к нему один на один в меньшинстве выкатился Даги Хэмилтон. Россиянин не позволил защитнику отыграть ранее заброшенную шайбу, а уже спустя 25 секунд Евгений Кузнецов удачно подставил клюшку под бросок Джона Карлсона, сделав счёт 2:0 в пользу «Вашингтона».

«Когда Самсонов остановил тот выход, а мы сразу после этого забили, это придало нам сил», — сказал Кузнецов после матча пресс-службе НХЛ.

В третьем периоде «Каролина» смогла всё-таки огорчить непробиваемого российского вратаря, и помогал в этом хозяевам Андрей Свечников, хотя за первые 40 минут он запомнился лишь весьма странным для хоккея эпизодом. После толчка Брендана Лайпсика россиянин выронил клюшку, а нападающий «Вашингтона» Ник Дауд зачем-то поднял её и бросил болельщикам. За это он получил дисциплинарный штраф длительностью десять минут.

После второго перерыва Свечников дважды раздал передачи партнёрам, которые привели к голам и помогли сократить отставание в счёте до 2:4. За это российский форвард был впоследствии признан второй звездой матча, хотя похвалы Свечников заслуживал за другое достижение — он набрал уже 40 очков за половину регулярного чемпионата. В возрасте до 20 лет такое удавалось всего одному игроку «Харрикейнз» Рону Фрэнсису.

Но от поражения «Каролина» всё-таки не спаслась. Хозяева успели забросить ещё одну шайбу благодаря Райану Дзингелу, но она стала последней и зафиксировала счёт 4:3 в пользу «Вашингтона». Победный гол был оформлен с передачи всё того же Кузнецова — он направлял шайбу под бросок Якоба Враны. Российского форварда в итоге признали третьей звездой матча.

Первой же неоспоримо стал Самсонов, сделавший за матч 38 сейвов, при этом две из трёх шайб россиянин пропустил в меньшинстве. Эта победа позволила Самсонову добиться одного весьма значимого результата: он выиграл уже восемь своих первых гостевых матчей в НХЛ. Ему осталось одержать ещё две победы на выезде, чтобы повторить рекорд Брента Джонсона, установленный на стыке двух тысячелетий.

Александр Овечкин провёл не самый выдающийся матч в составе «Вашингтона», но пользу команде всё равно принёс. Один из его неточных бросков по воротам «Каролины» случайно оказался пасом Ларсу Эллеру, который отличился в большинстве в начале третьего периода. Овечкин набрал очки в пятом матче подряд и так же, как Самсонов, неплохо продвинулся в личной статистике выездных матчей. Российский нападающий поднялся на третье место в бомбардирском рейтинге среди крайних левых нападающих — теперь у Овечкина 608 очков, а до лидирующего Брендана Шенахана ему не хватает всего 48.

Вторая победа российского вратаря

Удачно вышел в стартовом составе и ещё один российский вратарь, обычно довольствующийся ролью запасного. Антон Худобин помог «Даллас Старз» одержать победу над «Детройт Ред Уингз» со счётом 4:1. 33-летний голкипер в этом сезоне продолжает страховать Бена Бишопа, но при этом играет как настоящий лидер команды.

Худобин пропустил лишь одну шайбу в самом начале матча, не справившись с броском Дилана Ларкина на четвёртой минуте. Но в остальное время россиянин не допустил ни единой ошибки и совершил 22 сейва, притом что на протяжении десяти минут «Даллас» играл в меньшинстве. В последних 14 матчах Худобин пропустил в среднем 1,93 шайбы и отразил 94% бросков — по обоим показателям он опережает лучшего вратаря сезона Тристана Джерри из «Питтсбург Пингвинз».

Среди полевых игроков «Далласа», оформивших четыре гола, россиян не оказалось. Александр Радулов прервал свою девятиматчевую результативную серию, которая включала в себя в том числе победный гол в «Зимней классике». Что ещё хуже, нападающий при счёте 2:1 нарушил правила в атаке. Когда такое произошло в последний раз, Радулова вывели из состава на один матч. Впрочем, с тех пор в «Далласе» появился новый главный тренер, и у Рика Боунесса может быть иное мнение по поводу возможных санкций.

Без набранных очков остался и Денис Гурьянов, но при этом он сыграл полезнее Радулова. Он отвлекал защитников, пока Джо Павелски реализовывал атаку «два в один». Россиянин был достоин балла за своё непосредственное участие в голе, но шайбы он всё-таки не касался.

Ковальчук в Канаде

За пределами хоккейного льда произошло ещё одно немаловажное для российских болельщиков событие. Илья Ковальчук, с которым «Лос-Анджелес Кингз» разорвал контракт, нашёл себе новый клуб. Он продолжит сезон в «Монреаль Канадиенс». Давным-давно канадский клуб пытался задрафтовать юную российскую звезду и спустя 19 лет всё-таки получил нападающего в свой состав.

Ковальчук ранее отказался от варианта продолжить карьеру дома — он всё ещё лелеет мечту выиграть Кубок Стэнли, а после второго возвращения в Россию это уже практически невозможно. Ему надо было оставаться в НХЛ и принимать любые варианты, чтобы оставить для себя хоть какие-то шансы. Большие клубы услугами Ковальчука не заинтересовались, памятуя о его весьма неудачном опыте в «Лос-Анджелесе». И тогда неожиданно возник вариант с «Монреалем», который в последнюю очередь бы ассоциировался у болельщиков с российскими игроками.

Так совпало, что и игрок, и клуб находятся в таком положении, при котором их сотрудничество оказалось выгодным. «Канадиенс» с трудом борется за попадание в плей-офф, при этом имея целых пять нападающих в лазарете. Клубу остро необходим любой доступный на рынке форвард, и даже Ковальчук с его невыразительной статистикой, но при этом с большим опытом игры в большинстве оказался команде остро необходим.

Благодаря желанию россиянина обязательно остаться в НХЛ «Монреаль» ещё и неплохо сэкономил. Ковальчук подписал двухсторонний контракт всего лишь на $700 тыс. с возможностью отправиться в фарм-клуб, где олимпийский чемпион будет получать ещё в десять раз меньше. С учётом того, что половина сезона позади, Ковальчук может получить совсем крохи по меркам и НХЛ, и КХЛ, но при этом у него должна быть игровая практика, которая очень пригодится для улучшения своего имиджа за океаном. К тому же за полтора года в «Лос-Анджелесе» Ковальчук успел заработать $14 млн.