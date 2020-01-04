Генменеджер «Монреаля»: это последний шанс Ковальчука

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен прокомментировал подписание контракта с российским форвардом Ильёй Ковальчуком.

«Ковальчук должен вписаться в игру нашей команды. Все понимают, это его последний шанс. У нас много травм, а мы ещё хотим побороться за выход в плей-офф. Именно поэтому я пошёл на такой шаг», — приводит слова Бержевена пресс-служба НХЛ.

Он отметил, что не видит никакого риска в подписании Ковальчука, а также, что о россиянине хорошо отзывались в «Лос-Анджелес Кингз».

«Мой коллега Роб Блэйк сказал, что у него с Ковальчуком как с работником никогда не возникало проблем», — добавил генменеджер.

В декабре россиянин расторг контракт по обоюдному согласию с «Лос-Анджелесом», и уже в начале января подписал соглашение с «Монреалем». В текущем сезоне Ковальчук провёл 16 матчей за калифорнийский коллектив, в которых набрал 9 очков (3 + 6).

Ранее агент Ковальчука выразил уверенность, что «Монреаль» с его клиентом поборется за выход в плей-офф НХЛ.