Генменеджер «Монреаля»: это последний шанс Ковальчука

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Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен прокомментировал подписание контракта с российским форвардом Ильёй Ковальчуком.
Генменеджер «Монреаля»: это последний шанс Ковальчука
  • Reuters

«Ковальчук должен вписаться в игру нашей команды. Все понимают, это его последний шанс. У нас много травм, а мы ещё хотим побороться за выход в плей-офф. Именно поэтому я пошёл на такой шаг», — приводит слова Бержевена пресс-служба НХЛ.

Он отметил, что не видит никакого риска в подписании Ковальчука, а также, что о россиянине хорошо отзывались в «Лос-Анджелес Кингз».

«Мой коллега Роб Блэйк сказал, что у него с Ковальчуком как с работником никогда не возникало проблем», — добавил генменеджер.

В декабре россиянин расторг контракт по обоюдному согласию с «Лос-Анджелесом», и уже в начале января подписал соглашение с «Монреалем». В текущем сезоне Ковальчук провёл 16 матчей за калифорнийский коллектив, в которых набрал 9 очков (3 + 6). 

Ранее агент Ковальчука выразил уверенность, что «Монреаль» с его клиентом поборется за выход в плей-офф НХЛ.

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