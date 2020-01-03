Агент Ковальчука уверен, что «Монреаль» с его клиентом поборется за выход в плей-офф НХЛ

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Агент российского форварда Ильи Ковальчука Юрий Николаев прокомментировал переход своего клиента в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс».
Агент Ковальчука уверен, что «Монреаль» с его клиентом поборется за выход в плей-офф НХЛ
  • © David Kirouac/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Я рад, что он снова в обойме НХЛ, и думаю, что «Монреаль» с Ильей побьётся за выход в плей-офф», — цитирует Николаева ТАСС.

Двусторонний контракт Ковальчука с «Монреалем» рассчитан до конца сезона.

В декабре россиянин расторг контракт по обоюдному согласию с «Лос-Анджелес Кингз». В текущем сезоне Ковальчук провёл 16 матчей за калифорнийский коллектив, в которых набрал 9 очков (3 + 6). 

Ранее сообщалось, что Ковальчук стал хоккеистом канадского «Монреаля».

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